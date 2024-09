“الإلكترونيات المتقدمة” تبرم عددًا من الاتفاقيات الإستراتيجية خلال مؤتمر ليب 2024

اختتمت شركة الإلكترونيات المتقدمة إحدى شركات (SAMI) مشاركتها في الدورة الثالثة من معرض ليب 2024، الذي يُعدّ واحدًا من أكبر المعارض التقنية في العالم.

وكان المؤتمر الذي أُقيم في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات (ملهم)، خلال المدة الممتدة من 4 إلى 7 من مارس 2024 بمنزلة منصة للشركة لإبرام اتفاقيات وعرض قدراتها المتقدمة في المشهد التقني العالمي.

وخلال هذا الحدث، أبرمت شركة الإلكترونيات المتقدمة سلسلة من الاتفاقيات الإستراتيجية التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز المنظومة التقنية في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع أرامكو وباراجون إي دي لمختلف المبادرات لتوطين أحدث التقنيات.

وتعزيزًا لالتزامها بالابتكار، وقعت الشركة أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية، بالإضافة إلى عقد تأسيس مع هيئة تطوير منطقة حائل لتشغيل وإنشاء إدارة الأمن السيبراني.

على هامش مؤتمر ⁧#ليب24 ، وقعت ⁧#الإلكترونيات_المتقدمة⁩ عقد مع هيئة تطوير منطقة حائل @HRDA_HAIL، بهدف تقديم حلول تشغيلية متكاملة في مجال الأمن السيبراني.

At #Leap24, #SAMI_AEC signed a contract with @HRDA_HAIL, aimed at providing integrated operational solutions in the field… pic.twitter.com/eM7I85ph8Y

— الإلكترونيات المتقدمة (@AECSaudiArabia) March 7, 2024