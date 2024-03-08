إنفيديا تعزز تجربة الألعاب السحابية عبر Cloud G-Sync

أضافت إنفيديا تقنية معدل التحديث المتكيف Cloud G-Sync الهادفة إلى تعزيز تجربة بث الألعاب لمستخدمي خدمتها للألعاب السحابية GeForce Now.

وتدعم التقنية الحواسيب العاملة بنظام ويندوز والمزودة بوحدات معالجة الرسومات GeForce، إلى جانب دعم حواسيب آبل العاملة بمعالجات Apple Silicon ومعالجات إنتل وحتى وحدات معالجة الرسومات Radeon Pro.

وتعمل تقنية Cloud G-Sync القائمة على السحابة من إنفيديا مع تقنية Reflex لتقليل زمن استجابة النظام.

وتتوفر إمكانات معدل التحديث المتغير من خلال تطبيق GeForce Now من إنفيديا، إذ يخبر التطبيق الشاشة بمعدل التحديث الذي يجب تشغيله بناءً على معدل الإطارات داخل اللعبة.

ونتيجة لذلك، فإن متطلبات النظام صارمة للغاية في الوقت الحالي، إذ يجب وجود تطبيق GeForce Now مع الاشتراك في مستوى RTX 4080 Ultimate من GeForce Now من أجل الاستفادة من Cloud G-Sync.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى نظام مزود بوحدة معالجة رسومات إما من سلسلة GTX 16 أو من سلسلة RTX 20 مع شاشات تدعم معدل تحديث أعلى من 60 هرتزًا وتقنية معدل التحديث المتغير، مثل Nvidia G-SYNC أو AMD FreeSync أو Apple ProMotion.

وتوفر إنفيديا الآن أيضًا تصاريح يومية لخدمة الألعاب السحابية GeForce Now، مما يسمح للاعبين باختبار الاشتراك مقابل مبلغ بسيط أو استخدام الخدمة مؤقتًا عندما يكونون بعيدين عن الحواسيب المخصصة للألعاب.

وتعد التصاريح اليومية أول تغيير مهم في نموذج تسعير إنفيديا منذ خروج GeForce Now من النسخة التجريبية.

وتوفر إنفيديا مستويين لتصاريحها اليومية، هما Priority Day بسعر قدره 4 دولارات و Ultimate Day بسعر قدره 8 دولارات.

ويمنحك مستوى Priority Day إمكانية الوصول إلى خوادم الألعاب السحابية التي تدعم تقنية RTX، مع جلسة مدتها 6 ساعات، وألعاب بدقة قدرها 1080 بكسل بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية.

في حين يمنحك مستوى Ultimate Day إمكانية الوصول إلى خوادم من فئة RTX 4080، ويتميز بجلسة تصل مدتها إلى 8 ساعات، ودعم الدقة الفائقة البالغ قدرها 4K، ودعم ما يصل إلى 120 إطارًا في الثانية.