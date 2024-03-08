إكس تعلن ميزة المقالات لنشر المحتوى الطويل

أعلنت إكس تنسيقًا جديدًا طويلًا للنشر يسمى المقالات. وتتيح هذه الميزة المتوفرة لمشتركي +Premium والمؤسسات المعتمدة فقط نشر منشورات بتنسيق نصي مع مقاطع الفيديو والصور المضمنة، وذلك على غرار المواضيع المنشورة عبر نظام إدارة محتوى يشبه ووردبريس.

وزادت منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير إيلون ماسك في العام الماضي الحد الأقصى للمشاركات الطويلة إلى 25000 محرف للمستخدمين الذين يدفعون رسومًا، ويبدو أن الحد الأقصى للمقالة أعلى من 100000 محرف، أو نحو 15000 كلمة.

ويشير هذا المنشور الذي نشره كريس باكي إلى أنه يمكن للمستخدمين إضافة قوائم ذات تعداد نقطي ونص مرتبط تشعبيًا إلى المنشور أيضًا، واستحوذت إكس على شركة قائمة الوظائف Laskie التابعة لباكي في العام الماضي.

والجدير بالذكر أن تويتر بدأت العمل على المنشورات الطويلة قبل مدة طويلة من استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

وعرضت الشركة إصدارًا مبكرًا أطلقت عليه في الأصل اسم الملاحظات في عام 2022، إذ كانت تتطلع إلى جذب كتاب الرسائل الإخبارية والمبدعين الآخرين إلى الخدمة.

وعلقت إكس تحت إدارة ماسك مشروع ميزة الملاحظات، كما أوقفت المقالات الخالية من الإعلانات، وأغلقت منصة Revenue للرسائل الإخبارية.

وأشار ماسك في شهر يوليو 2023 إلى أن إكس تعمل على إيجاد طريقة للمبدعين لنشر مقالات طويلة باستخدام وسائط مختلطة.

وكتب ماسك في رد على أحد المستخدمين في ذلك الوقت: “يسمح هذا للمستخدمين بنشر مقالات طويلة جدًا ومعقدة باستخدام وسائط مختلطة. يمكنك نشر كتاب إذا أردت”.

وحث ماسك منذ مدة طويلة منشئي المحتوى، مثل MrBeast، ومضيف فوكس نيوز السابق، تاكر كارلسون، على النشر عبر إكس.

ومن خلال ميزة المقالات الجديدة، تهدف منصة التواصل الاجتماعي إلى جذب الكتاب الذين يرغبون في النشر عبر المنصة مباشرة.

ويعد طرح أدوات النشر أمرًا ملحوظًا لأن ماسك كان في كثير من الأحيان معاديًا للصحفيين عبر منصته.

ووجه ماسك في العام الماضي بإجراء تغيير على خوارزمية توصية إكس من أجل عدم ظهور الروابط إلى منصة الرسائل الإخبارية Substack في خلاصات المستخدمين، مما أدى إلى تضييق نطاق وصول العديد من الكتاب المستقلين إلى الخدمة.

وأزالت إكس العناوين الرئيسية من القصص الإخبارية المنشورة عبر المنصة في الخريف الماضي، مع أن العناوين الرئيسية عادت لاحقًا بخط أصغر بكثير.