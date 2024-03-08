آبل تطرح VisionOS 1.1 مع شخصيات محسنة

أصدرت آبل VisionOS 1.1، وهو أول تحديث رئيسي لنظام التشغيل ‌visionOS‌ الذي أطلقته الشركة إلى جانب نظارة فيجين برو في شهر فبراير.

ويأتي التحديث مع الميزة البارز وهي تحسين شخصيات المستخدمين، وتنشئ هذه الميزة التجريبية نسخة رقمية منك لاستخدامها أثناء المكالمات المرئية.

ويمكن تثبيت تحديثات ‌visionOS‌ عبر الانتقال إلى تطبيق الإعدادات ضمن فيجين برو ومن ثم تحديد القسم العام، واختيار تحديث البرنامج.

ويجب إزالة نظارة الرأس فيجين برو من أجل تثبيت التحديث البرمجي الجديد، مع توفر شريط التقدم عبر شاشة EyeSight.

ويعمل التحديث الجديد على تحسين مظهر الشعر والمكياج، وتمثيل الرقبة والفم، وتجسيد العيون لشاشة EyeSight، مما يتيح للآخرين رؤية عينيك عندما ترتدي نظارة الرأس.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن أيضًا إعداد الشخصيات دون الإمساك بالجهاز من خلال الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم الشخصية ومن ثم اختيار وضع “التقاط دون استخدام اليدين” بعد الخطوات الأولية للإعداد.

ويقدم الإصدار الجديد من VisionOS أيضًا إدارة الأجهزة المحمولة MDM للمؤسسات لإدارة أجهزتها.

ويتيح ذلك للمسؤولين إعداد الأجهزة للتكوين المخصص، وتثبيت التطبيقات على نطاق واسع، وإجراء مسح من بعد للجهاز.

وأعلنت آبل دعم إدارة أجهزة المؤسسات في الشهر الماضي، وقالت حينها: “نحن نعلم أن الشركات بحاجة إلى إدارة هذه الأجهزة على نطاق واسع من أجل إطلاق العنان لكل قوة فيجين برو”.

وتوجد الكثير من التحسينات الصغيرة الأخرى في VisionOS 1.1، إذ يمكن للمستخدمين الآن حذف تطبيقات النظام من Home View.

وأضافت آبل تحسينات على اكتشاف جهاز ماك مزود بشاشة Mac Virtual Display والاتصال به.

وحصلت لوحة المفاتيح الافتراضية على تحسينات لمعالجة الأخطاء مع دقة فضلى في إدخال النص.

وحدثت آبل عناصر التحكم في التسميات التوضيحية أثناء مشاهدة فيديوهات غامرة.

وأصبح لدى المطورين المزيد من التطبيقات لنظام VisonOS، إذ تحتوي المنصة الآن أكثر من 1000 تطبيق أصلي عبر متجر التطبيقات.