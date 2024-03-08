آبل تربط تحديثات متاجر التطبيقات الخارجية بموقعك الجغرافي

لن تسمح آبل لهاتف آيفون بتثبيت التحديثات البرمجية من متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية إذا غادرت الاتحاد الأوروبي لأكثر من 30 يومًا.

وقالت الشركة في تحديث لصفحة الدعم إنه يمكنك الاستمرار في استخدام التطبيقات من الأسواق البديلة أثناء السفر لمدة طويلة، مع أنك بحاجة إلى العودة إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على الإصدار الحديث.

وبعد مدة وجيزة من دخول قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، لاحظ المستخدمون صفحة دعم آبل تفيد بأن المستخدمين قد يفقدون الوصول إلى بعض المزايا عند مغادرة الاتحاد الأوروبي للسفر القصير المدى.

ووضحت آبل الآن هذه السياسة من خلال تحديد مدة سماح قدرها 30 يومًا، وهو ما قد يكون غير مناسب للمسافرين الدائمين.

ولا يغير هذا من قدرتك على استخدام أسواق التطبيقات البديلة، ولا يزال بإمكانك استخدام متاجر الطرف الخارجي لإدارة التطبيقات التي ثبتها.

ويستعد العديد من المطورين لإطلاق متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية، ويشمل ذلك متجر تطبيقات المؤسسات Mobivention ومتجر Setapp.

وقد لا تتمكن Epic Games من إطلاق متجر الألعاب الذي كانت تخطط له، إذ ألغت آبل ترخيص المطور الخاص بها لكونها غير جديرة بالثقة.

وقالت آبل: “يستطيع المستخدمون في الاتحاد الأوروبي تثبيت أسواق التطبيقات البديلة وتثبيت التطبيقات المقدمة من خلال أسواق التطبيقات البديلة في iOS 17.4 أو الإصدارات الأحدث بطريقة تعكس تغييرات قانون الأسواق الرقمية”.

ويجب تعيين البلد أو المنطقة الخاصة بمعرف آبل على إحدى دول أو مناطق الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تكون موجودًا فعليًا في الاتحاد الأوروبي.

وتحدد الشركة أهلية جهازك لأسواق التطبيقات البديلة باستخدام المعالجة عبر الجهاز مع إرسال مؤشر الأهلية فقط إلى آبل.

ولا تجمع الشركة الموقع الجغرافي لجهازك، وذلك من أجل الحفاظ على خصوصيتك.

ويمكنك الاستمرار في فتح التطبيقات التي ثبتها سابقًا من أسواق التطبيقات البديلة واستخدامها إذا غادرت الاتحاد الأوروبي، ويمكن لأسواق التطبيقات البديلة الاستمرار في تحديث هذه التطبيقات لمدة تصل إلى 30 يومًا بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

كما يمكنك الاستمرار في استخدام أسواق التطبيقات البديلة لإدارة التطبيقات المثبتة سابقًا، مع أنه يجب أن تكون في الاتحاد الأوروبي لتثبيت أسواق التطبيقات البديلة والتطبيقات الجديدة من أسواق التطبيقات البديلة.

وتنص وثيقة الدعم بوضوح على ازدراء آبل للتنازلات المطلوبة منها في الاتحاد الأوروبي للامتثال لقانون الأسواق الرقمية.

وتناقش وثيقة الدعم أيضًا توثيق التطبيقات، وما الذي يحدث عند إغلاق متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية، والمحتوى الذي قد يسمح به في متاجر التطبيقات الخارجية التي لا تسمح بها آبل.