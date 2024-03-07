Sparkle تقدم بطاقة التخزين PCIe Gen 4 Quad M.2 Riser

كشفت شركة Sparkle عن بطاقة التخزين الجديدة PCIe Gen 4 Quad M.2 لزيادة حجم أقراص SSD M.2 دون القلق من انخفاض سرعة القرص أو ارتفاع حرارته.

هذه البطاقة ذات الفتحة الواحدة مصممة للعمل على منفذ PCI-Express 4.0 x16 في أي لوحة أم، ويمكن للمستخدم تركيب أربعة أقراص SSD NVMe M.2 في بطاقة التخزين ليعمل كل قرص بمنفذ Gen 4×4، مع دعم 4 قياسات مختلفة لأقراص M.2؛ وهي: 2242، و2260، و 2289، و 22110.

ومع تركيب هذه الأقراص الأربعة في بطاقة التخزين، زودت شركة Sparkle بطاقة التخزين بغطاء معدني مع مروحتين جانبيتين لتضخ الهواء في اتجاه أقراص M.2 لتعمل باستقرار دون تعرضها لمشكلة ارتفاع الحرارة التي تؤثر سلبيًا في أدائها.

وتأتي المروحة الأولى بحجم قدره 60 ملم، في حين تأتي المروحة الثانية بحجم قدره 50 ملم، ويمكن التحكم فيهما بثلاثة إعدادات لسرعة دوران المروحة التي يمكن تحديدها بمفتاح ثلاثي الاتجاهات موجود على جانب بطاقة التخزين.

كما زودت شركة Sparkle بطاقة التخزين PCIe Gen 4 Quad M.2 Riser بأربعة نقاط إضاءة LED لتمنح المستخدم مؤشرًا ضوئيًا للأقراص التي تعمل في بطاقة التخزين.

ويبلغ طول بطاقة التخزين قرابة 28 سم، وارتفاعها قرابة 12 سم. لكن ما يميز بطاقة Sparkle عن العلامات التجارية الأخرى هو أن هذه البطاقة تعتمد كليًا على منفذ PCIe لتشغيل نفسها، أي لا تحتاج إلى منفذ طاقة خارجي، بعكس بعض بطاقات التخزين الأخرى التي تستخدم منفذ توصيل الطاقة ذي الستة أسنان.

أخيرًا، لم تكشف الشركة عن سعر بطاقة التخزين PCIe Gen 4 Quad M.2 Riser.