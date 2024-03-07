AMD تعلن انضمام توماس زكريا لتوسيع العلاقات الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي

عينت AMD توماس زكريا نائب الرئيس الأول للشراكات التكنولوجية الإستراتيجية والسياسات العامة.

وسيقود زكريا التوسع العالمي لعلاقات AMD العامة والخاصة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الخاصة للمساعدة في تسريع تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة والمستندة إلى تقنية AMD لتلبية المشاريع والتطبيقات العالمية المتنامية بسرعة.

وقد حصل زكريا على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من المعهد الوطني للتكنولوجيا كارناتاكا في الهند، وماجستير في علم المواد من جامعة ميسيسيبي في أكسفورد، ميسيسيبي، ودكتوراه في علوم الهندسة من جامعة كلاركسون في بوتسدام، نيويورك.

وصرحت ليزا سو، رئيسة مجلس إدارة AMD والرئيسة التنفيذية للشركة، قائلة: “توماس قائد متميز يتمتع بعقود من الخبرة في إنشاء الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص التي أدت إلى نشر حلول الحواسيب الأقوى والأكثر تطورًا في العالم، ومن ذلك فرونتير (Frontier) وهو أسرع حاسوب فائق في العالم. وبصفته المدير السابق لأضخم مختبر للبحوث في مجال العلوم والطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن توماس يتمتع بمكانة فريدة تخوله الاستفادة من خبراته الواسعة في دفع حدود العلم والتكنولوجيا لمساعدة دول العالم في توزيع حلول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى تقنية AMD لتلبية احتياجات المصلحة العامة”.

وقال توماس زكريا بعد تعيينه في الشركة: “بعد 35 عامًا قضيتها في مختبر أوك ردج الوطني، علمت أنني أرغب في استخدام خبرتي وقدراتي في دعم تقنيات الحوسبة العالية الأداء والذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير إيجابي على مستوى العالم. وبالعمل مع فريق AMD لإطلاق فرونتير، رأيتُ من كثب قدرات قيادة AMD وحلول القيادة التقنية الخاصة بها”.

وأضاف زكريا: “الآن يمكن أن أستعين بخبرتي الواسعة في مجال العلوم والذكاء الاصطناعي والسياسة العامة، من خلال العمل مع فريق AMD الرائع لإنشاء تقنيات وحلول مؤثرة من شأنها أن تحدث تأثيرًا عالميًا في الدول والمؤسسات في العالم”.