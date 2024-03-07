ADATA تكشف عن طلاء مبتكر لتبديد حرارة ذواكر DDR5

كشفت شركة XPG، وهي شركة فرعية تابعة لشركة ADATA المتخصصة في صناعة الأجهزة الطرفية للاعبين ومحترفي الرياضات الإلكترونية، عن طلاء مبتكر لتبديد حرارة ذواكر DDR5.

وتؤثر درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن زيادة تردد الذاكرة في استقرار النظام والأداء والموثوقية. لذلك تسعى XPG إلى استخدام تقنية الطلاء المبتكر في لوحة الدارة المطبوعة (PCB) الخاصة بذواكر DDR5 المكسورة السرعة، مما يخفض درجة الحرارة بنسبة تصل إلى 10%.

ويتوقع أن تطلق ADATA XPG تقنية الطلاء المبتكر في الربع الثاني من هذا العام، لتكون متوفرة مع ذواكر DDR5 العالية الأداء التي تعمل بمعدل نقل بيانات يصل إلى 8000 ميجا عملية نقل/ الثانية (MT/s) أو أكثر، لضمان التشغيل المستقر والفعّال لهذا النوع من الذواكر.

وتعتمد تقنية تبديد الحرارة في لوحة الدارة المطبوعة على تقنية تجمع بين التوصيل الحراري والإشعاع الحراري والعزل المُحسّن (solder mask)، الذي لا يعزل الحرارة فقط، بل يبددها ويسمح لها أيضًا بتحقيق تبريد أفضل.

وبالمقارنة مع المبردات الخاصة بذواكر DDR5 المكسورة السرعة، فإن التأثيرات الإشعاعية والحرارية لهذا الطلاء تزيد بوضوح من مساحة تبديد الحرارة، مما يبطئ عملية توليد الحرارة أثناء عمل الذاكرة بترددات مرتفعة.

وتؤكد نتائج الاختبارات من مختبرات ADATA انخفاضًا في درجة الحرارة قرابة 8.5 درجات مئوية في ذواكر DDR5 باستخدام تقنية طلاء لوحة الدارة المطبوعة لتبديد الحرارة مقارنة بذاكرة DDR5 التي تعمل مع مبرد تقليدي لا يتضمن هذا النوع من الطلاء.

أخيرًا، يُتوقع أن تكشف ADATA عن مجموعة من ذواكر DDR5 بتقنية الطلاء المبتكر قريبًا، إذ ذكرت XPG أنها أعطت الأولوية لاستخدام هذا الطلاء الحراري المبتكر في ذواكر DDR5 التي تعمل بمعدل نقل بيانات يصل إلى 8000 ميجا عملية نقل/ الثانية أو أكثر، ومن ذلك وحدات الذاكرة الجديدة من سلسلة LANCER NEON RGB وسلسلة LANCER RGB الشهيرة التي يُتوقع أن يكشف عنها رسميًا في معرض Computex 2024 وتُطلق في الأسواق في الربع الثاني من عام 2024.