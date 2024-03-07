هيوليت باكارد إنتربرايز تعرض خوادم “صناعة سعودية” أول مرة في مؤتمر ليب 2024

أعلنت شركة (هيوليت باكارد إنتربرايز) HPE تقديمها خوادم (إتش بي إي) بصناعة سعودية، وذلك عقب افتتاح منشأة الإنتاج الجديدة الخاصة بها في الرياض. وستنتج (إتش بي إي) بالتعاون مع شركة (الفنار) آلاف الخوادم سنويًا من محفظة الحوسبة (HPE ProLiant) الرائدة في السوق.

ويشار إلى أن المصنع الجديد يوظف نسبة كبيرة من النساء، تماشيًا مع التزام شركة (إتش بي إي) بالسعودة وبرؤية المملكة 2030، وتجري الشركتان مناقشات لزيادة حجم الإنتاج في المنشأة وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وذلك بعد أن استثمرتا ملايين الدولارات في الموقع.

وبرعاية ودعم ومشاركة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ستلبي المنشأة الجديدة الطلب المتزايد من العملاء في السعودية وستسهم في تعزيز وتنويع سلسلة الإمداد العالمية لشركة (إتش بي إي). وكجزء من برنامج (صناعة سعودية)، ستحمل خوادم (إتش بي إي) شعار (تقنية سعودية).

ستنتج هذه المنشأة الأولى من نوعها في المملكة الآلاف من خوادم HPE ProLiant DL360، وDL380 Gen11 سنويًا. وقد صُممت نماذج الجيل الحديث للبيئات الهجينة، ولتوفير الأمان والموثوقية، وقد حُسّنت لتتماشى مع أعباء عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل: الرؤية الحاسوبية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومعالجة اللغات الطبيعية الشاملة، وهو أمر أساسي لهدف المملكة الرامي إلى أن تكون رائدة في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030.

من المتوقع أن ينمو طلب البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بسرعة في المملكة، مدفوعًا باحتياجات المشاريع الكبرى والتقنيات الناشئة مثل: الذكاء الاصطناعي. ولتلبية هذا الطلب، وستوفر (إتش بي إي) العشرات من الوظائف الفنية ووظائف المبيعات في مقرها الرئيسي بالشرق الأوسط في الرياض.

وستعمل هذه الفرق تحت إشراف وقيادة محمد الرحيلي؛ المدير العام لشركة (إتش بي إي) في الشرق الأوسط، من أجل تسريع منظومة الابتكار التكنولوجي، ودعم برنامج (صناعة سعودية)، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.

وتناقش كل من (إتش بي إي) والفنار إمكانية رصد المزيد من الاستثمارات لزيادة حجم الإنتاج في المنشأة، وإضافة خطوط إنتاج جديدة مخصصة للخوادم المُحسّنة للاتصالات ومقدمي الخدمات السحابية.

وبهذه المناسبة، أكد معالي المهندس هيثم العوهلي؛ نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذا التعاون خطوة مهمة في إبراز دور المملكة العربية السعودية كقائد عالمي في مجال تصنيع التقنية ومحفز للاقتصاد الرقمي في المملكة. كما يجسد التعاون الحالي مع شركتي (إتش بي إي) والفنار بداية تشغيل خطوط الإنتاج في المملكة. وهذا الإنجاز يبرهن التقدم الكبير في المشهد التقني في المملكة.

وبدوره، أعرب محمد الرحيلي؛ المدير العام لشركة (إتش بي إي) في الشرق الأوسط، عن فخره بخطوة افتتاح منشأة الإنتاج في الرياض، مشيرًا إلى أنها تُعدّ إنجازًا هامًا للشركة وتظهر التزامها تجاه سوق المملكة وبرنامج “صناعة سعودية”.

وأشار الرحيلي إلى أنه من خلال هذا الاستثمار الطويل الأمد، تسعى الشركة إلى دعم أجندة النمو الطموحة للبلاد وتوفير التقنيات المتطورة المستخدمة في بعض أكبر مشاريع التنمية في العالم.

وأكد عبد الرؤوف عزي، المدير العام لمبيعات الطاقة والمياه في شركة الفنار، أهمية استقطاب الخبرات التكنولوجية المتقدمة إلى المملكة، معربًا عن التزامه الراسخ بتمكين المرأة في القطاعات الرقمية، خصوصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن تعزيز مشاركة المرأة في هذه المجالات يتماشى مع التزام شركة الفنار بمجتمعها، مؤكدًا أن المواهب السعودية لا تلبي المعايير والممارسات الدولية فحسب بل تتجاوزها.

تَوفُّر خوادم (إتش بي إي) الجديدة:

أصبحت خوادم HPE ProLiant DL360 وDL380 Gen11 التي تحمل شعار (صناعة سعودية) متاحة الآن أمام جميع العملاء، وتعرض لأول مرة في جناح شركة إتش بي إي الذي يحمل الرقم H1.L40 خلال مؤتمر ليب 2024.