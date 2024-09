هاتف Nothing Phone 2a الجديد.. إليك المواصفات والسعر

أطلقت شركة Nothing هاتف Nothing Phone 2a، وهو الهاتف الثالث للشركة، ويندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويأتي مع اختلافات في التصميم مقارنةً بالطرز الأخرى، وقد حصل على تحسينات في الأداء مقارنةً بالهاتف الأول للشركة Nothing Phone 1، فهو يعمل بمعالج أسرع من المعالج الذي يعمل به طراز Nothing Phone 1، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة وتدعم تقنية الشحن السلكي السريع.

وفيما يلي سنذكر جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Nothing Phone 2a مع تغييرات في التصميم الخارجي مقارنةً بالطرز الأخرى التي أطلقتها شركة نوثينج، لكنه يحتفظ بالمظهر العام المميز لهواتف نوثينج الذي يتضمن غطاءً شفافًا يُظهر بعض الأجزاء الداخلية للهاتف.

تضم الجهة الخلفية من هذا الهاتف واجهة Glyph التي تتضمن ثلاثة مصابيح LED تقع حول عدسات الكاميرا الخلفية، وتُبرز هذه المصابيح الجزء الخلفي من الهاتف وتجعله مميزًا ومختلفًا عن الهواتف الأخرى.

يمتاز هاتف Nothing Phone 2a أيضًا بالوزن الخفيف؛ إذ يبلغ وزنه 190 جرامًا فقط، لكنه سميك ويبلغ سُمكه 8.6 ملم، ويدعم هذا الهاتف مقاومة رذاذ الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف نوثينج الجديد شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات وتمتاز بدقة قدرها 1084 × 2412 بكسلًا، وتأتي الشاشة من نوع AMOLED وتصل ذروة سطوعها إلى 1300 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث تكيفي يتغير بين 30 و 60 و 120 هرتزًا، كما تدعم خاصية التشغيل الدائم (Always On Display)، وهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass 5) لحمايتها.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Nothing Phone 2a بمعالج (MediaTek Dimensity 7200 Pro) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G610 MC4). ويعزز هذا المعالج أداء الهاتف بنسبة قدرها 13%، ويُحسّن الكفاءة بنسبة قدرها 16% مقارنةً بطراز Nothing Phone 1.

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Nothing OS 2.5، وقد وعدت شركة نوثينج بثلاث سنوات من التحديثات لنظام التشغيل أندرويد، وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

وفيما يتعلق بالبطارية والشحن، يحتوي هاتف Nothing Phone 2a على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، ويمكن إعادة شحن البطارية بالكامل في 59 دقيقة، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 23 دقيقة، وقد أشارت الشركة إلى أن بطارية هذا الهاتف ستحتفظ بنسبة قدرها 90% من سعتها بعد إكمال 1000 دورة شحن، أو بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاستخدام اليومي.

الكاميرا:

يضم هاتف Nothing Phone 2a كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تقنية HDR كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

يضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف Nothing Phone 2a بسعر يبدأ من 329 يورو، ويتوفر بلونين، هما: الأبيض، والأسود.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Nothing Phone 2a:

Nothing Phone 2a المعالج معالج (Dimensity 7200 Pro) من Mediatek الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Nothing OS 2.5. الوزن 190 جرامًا. السعر يبدأ من 329 يورو.