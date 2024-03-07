منظمة JEDEC تكشف عن معايير ذاكرة البطاقات الرسومية GDDR7

كشفت منظمة JEDEC، المتخصصة عالميًا في تطوير معايير صناعة الإلكترونيات الدقيقة، عن مواصفات معايير ذاكرة GDDR7.

ويتوقع أن تستخدم ذاكرة الجيل التالي GDDR7 في البطاقات الرسومية المستندة إلى معمارية RDNA 4 من AMD ومعمارية Blackwell من إنفيديا، والتي يُشاع أنها ستُطرح في الأسواق العام المقبل.

وقد استخدمت ذاكرة الجيل الحالي GDDR6 أول مرة في سلسلة بطاقات إنفيديا RTX 20 المستندة إلى معمارية Turing التي أطلقت في شهر سبتمبر عام 2018.

وكانت بطاقتا RTX 2080 و RTX 2080 Ti من أولى البطاقات التي استخدمت ذاكرة GDDR6 بتردد يصل إلى 14 جيجابت/ الثانية وبعرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 56 جيجابايت/ الثانية.

كما استخدمت إنفيديا ذاكرة GDDR6X في بطاقة RTX 3080 التي كانت تعمل بتردد يصل إلى 19 جيجابت/ الثانية، ووصل ترددها إلى 23 جيجابت/ الثانية في بطاقة RTX 4080 Super.

وتصنف شركة ميكرون رقاقات ذاكرة GDDR6X بأنها الأسرع عالميًا، إذ تعمل بتردد يصل إلى 24 جيجابت/ الثانية، وبعرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 96 جيجابايت/ الثانية.

ومن المقرر أن توفر ذاكرة GDDR7 زيادة هائلة في عرض النطاق الترددي، إذ تؤكد المعايير التي كشفت عنها منظمة JEDEC تحقيق عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 192 جيجابايت/ الثانية، أي ضعف سرعة ذاكرة GDDR6X.

واللافت أن ذاكرة GDDR7 ستستخدم ثلاثة مستويات من الإشارات (-1، 0، +1) لنقل ثلاثة بتات من البيانات لكل دورتين. وهذا تغيير واضح في إشارات NRZ المستخدمة في ذاكرة GDDR6، والتي تنقل بِتّين لكل دورتين.

ويمثل هذا التغيير وحده تحسنًا بنسبة تصل إلى 50% في كفاءة نقل البيانات، إذ سيكون لدى ذاكرة GDDR7 ضعف عدد القنوات المستقلة (أربع قنوات مقابل قناتين في ذاكرة GDDR6)، وفي الوقت نفسه ستستخدم إشارات PAM3 بمعدل نقل بيانات أعلى لكل دورة مما يؤدي إلى تحسين الأداء.

أخيرًا، يبدو أن ذاكرة GDDR7 ستكون محط اهتمام كل شركة من الشركات التالية: AMD، وميكرون، وإنفيديا، وسامسونج، و SK Hynix. ومن المتوقع أن يكون أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025 هو الوقت الذي ستتوفر فيه أولى البطاقات الرسومية المستندة إلى ذاكرة GDDR7.