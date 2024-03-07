مايكروسوفت توقف تشغيل تطبيقات أندرويد في ويندوز 11

أعلنت مايكروسوفت إيقاف تشغيل تطبيقات أندرويد في نظام ويندوز 11.

وأوقفت الشركة دعم برنامج Windows Subsystem for Android، الذي يُشار إليه اختصارًا WSA، وهو المكون المسؤول عن تشغيل تطبيقات أندرويد في ويندوز 11.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت أول مرة في عام 2021 أن ويندوز 11 سيكون قادرًا على تشغيل تطبيقات أندرويد، وتمكن المستخدمون من الوصول إلى تطبيقات أندرويد الموجودة في متجر تطبيقات أمازون ومتجرها الرسمي وتثبيتها منذ عام 2022.

وأتى ذلك التغيير من مايكروسوفت استجابةً منها لتشغيل جوجل تطبيقات أندرويد في حواسيب كروم بوك، والدعم المحتمل لتشغيل تطبيقات iOS في حواسيب ماك التي تعمل بمعالجات آبل سيليكون.

وقالت مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي إنها ستوقف دعم متجر تطبيقات أمازون في نظام ويندوز وكافة التطبيقات والألعاب التي تعتمد على برنامج WSA بدءًا من الخامس من مارس 2025.

وتُعد تلك خطوة مفاجئة من مايكروسوفت بعد أن عملت على تحديث مكون WSA على نحو مستمر على مدار السنوات القليلة الماضية، كما يستفيد كثير من المستخدمين من تلك الميزة في تشغيل بعض تطبيقاتهم المفضلة.

ومن جانبها، قالت أمازون إنها ستقدم نهاية سلسة لتجربة الدعم للمطورين وعملاء متجرها في نظام التشغيل ويندوز 11 مع مايكروسوفت.

وأفادت أمازون بأن المطورين لن يستطيعوا بعد الآن إضافة تطبيقات جديدة في متجرها لنظام ويندوز 11، ولكن يمكن للمطورين الذين لديهم تطبيقات حالية الاستمرار بإرسال التحديثات لها حتى إيقاف متجرها العام المقبل.