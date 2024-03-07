مايكروسوفت تعتزم طرح أجهزة جديدة من فئة Surface

أعلنت مايكروسوفت حدثًا رقميًا لأجهزة Surface ونظام التشغيل ويندوز ومساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويستهدف الحدث المسمى “عصر العمل الجديد” المقرر عقده في تاريخ 21 مارس عملاء الشركات.

ومن المفترض أن يتضمن أجهزة Surface Pro 10 و Surface Laptop 6 الجديدة للشركات، مع التركيز على تحسينات الذكاء الاصطناعي القادمة من مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 11.

ويركز حدث مارس على التحسينات الطفيفة في المواصفات للنموذجين التجاريين Surface Pro 10 و Surface Laptop 6، مع أنه من المقرر حصول النماذج الاستهلاكية لكلا الجهازين على إعادة تصميم كبيرة هذا الربيع.

وفي حين أن Surface Pro 10 التجاري يحتوي شرائح إنتل الحديثة مع تصميم مألوف، فإن مايكروسوفت تنتقل إلى شاشة من نوع OLED عبر Surface Pro 10 للمستهلكين.

ويركز حدث مارس على التحديثات التجارية البسيطة لنماذج Surface الحالية.

ومن المفترض وصول Surface Pro 10 و Surface Laptop 6 للمستهلكين مع خيارات معالج Arm، مما يسمح لشركة مايكروسوفت بتحديث تصميمات كلا الجهازين.

وتفيد المعلومات أن جهاز Surface Laptop 6 قد يحتوي تحديثًا واضحًا من ناحية التصميم، وذلك بفضل حافات الشاشة الرفيعة والزوايا الدائرية ولوحة اللمس ومنفذي USB-C ومنفذ USB-A.

ويُقال إن نموذج Surface Pro 10 المزود بشاشة من نوع OLED مضادة للانعكاس تدعم محتوى HDR يشتمل كاميرا ويب أمامية جديدة فائقة الاتساع، وقارئ NFC.

وتخطط مايكروسوفت لشحن إصدارات Core Ultra من Surface Pro 10 و Surface Laptop 6 في شهر أبريل، تليها إصدارات Snapdragon X Elite في شهر يونيو.

ويحتوي كل من الإصدارين التجاري والاستهلاكي من Surface Pro 10 و Surface Laptop 6 مفتاح Copilot الحديث من مايكروسوفت، وهو جزء من جهد الذكاء الاصطناعي الواسع لنظام ويندوز.

ولم تفصل مايكروسوفت بعد خططها الكبيرة لمزايا الذكاء الاصطناعي في تحديث ويندوز 11 المقرر هذا العام، مع أنه من المرجح أن تفعل الشركة ذلك في مؤتمر Build Developer القادم.

وتعمل مايكروسوفت على تحسين تجربة Copilot على نطاق واسع في نظام التشغيل ويندوز 11، مع أنها تعمل أيضًا على التجربة الجديدة المسماة AI Explorer.

وتعد AI Explorer بمنزلة تجربة ذكاء اصطناعي تفصل الحواسيب العاملة بالذكاء الاصطناعي عن الحواسيب غير العاملة بالذكاء الاصطناعي.

وتوصف التجربة الجديدة بأنها Copilot متقدم يفهرس كل ما تفعله عبر الحاسوب ويحوله إلى لحظات قابلة للبحث باستخدام اللغة الطبيعية.

وحاولت مايكروسوفت سابقًا تحقيق الشيء نفسه من خلال ميزة الجدول الزمني في نظام التشغيل ويندوز 10، مع أن الميزة مدعومة هذه المرة بالذكاء الاصطناعي، وتعمل عبر أي تطبيق.