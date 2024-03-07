شركة Yango تطلق حلول التسليم الذاتي للشحنات في دول الخليج

ستحدث شركة (Yango)، وهي شركة تكنولوجيا عالمية، ثورة في المشهد الإقليمي لخدمات التوصيل من خلال توفير خدمة التوصيل الذاتي في المنطقة، وقد عرضت الشركة حلول تسليم الميل الأخير المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة في مؤتمر ليب 2024 الدولي للتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.

ويمثل سوق دول مجلس التعاون الخليجي فرصة واعدة لاعتماد تقنيات التسليم الذاتي، نظرًا إلى بيئته المواتية للابتكار، والطلب المتزايد للحلول اللوجستية الفعالة، والتركيز في الاستدامة. ومن خلال خطط طموحة لتوسيع نطاق وصولها في المنطقة، تسعى شركة (Yango) إلى إقامة شراكات وتعاون لتوطين تكنولوجيا التوصيل الذاتي وخدمة المنطقة.

تلتزم شركة Yango بتنفيذ رؤيتها المتمثلة في إدماج التقنيات العالمية في المجتمعات المحلية. ويعكس مفهوم التسليم الذاتي التزامها بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، مما يضمن تجارب توصيل سلسة للشركات والمستهلكين على حد سواء.

ويتمثل الهدف الطويل المدى في أن تكون في طليعة هذه الثورة، وأن تواصل الابتكار وتحسين التسليم النهائي لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركاء والعملاء المحليين.

المزايا الرئيسة لمفهوم توصيل الميل الأخير من شركة (Yango):

تشمل المزايا الرئيسة لمفهوم توصيل الميل الأخير الذاتي، ما يلي:

التنقل الفعال : تساعد أنظمة التنقل المتقدمة في تحسين طرق التسليم وتقليل أوقات العبور.

: تساعد أنظمة التنقل المتقدمة في تحسين طرق التسليم وتقليل أوقات العبور. أداء موثوق: صُممت هذه التقنية لتتحمل الظروف الجوية والتضاريس، وتضمن تسليم الطرود بسلامة وأمان، مع الحفاظ على سلامة عمليات التسليم من البداية إلى النهاية.

صُممت هذه التقنية لتتحمل الظروف الجوية والتضاريس، وتضمن تسليم الطرود بسلامة وأمان، مع الحفاظ على سلامة عمليات التسليم من البداية إلى النهاية. العمليات المستدامة: من خلال تسخير التكنولوجيا المتطورة، لا تهدف شركة Yango إلى إحداث ثورة في تجربة التوصيل فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تقليل بصمتها البيئية. وكجزء من ذلك، فإن السمة الرئيسية لمفهوم التسليم الذاتي هي استخدامه للمركبات التي تنتج انبعاثات كربونية صفرية. ويتوافق هذا مع التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالاستدامة البيئية.

المزايا للشركاء المحليين والتأثير الشامل:

ستعمل حلول Yango للتسليم الذاتي في نهاية المطاف على تلبية احتياجات مستخدمي دول مجلس التعاون الخليجي، مما يوفر لهم تجربة فضلى. ولكن التكنولوجيا تأتي أيضًا كمزية تنافسية كبيرة لشركاء الأعمال المحتملين، إذ ستطور الشركة حلولها وتخصصها للسوق المحلية، مع الحفاظ على كفاءتها وقابليتها للتطوير والمرونة.

لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير التسليم الذاتي في الميل الأخير في مستقبل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية. مع استمرار تطور توقعات المستهلكين، هناك طلب متزايد لخيارات توصيل أسرع وأكثر موثوقية. وتوفر حلولُ التسليم المستقلة حلًا قابلًا للتطوير وفعالًا من حيث التكلفة لتلبية هذا الطلب مع تقليل التأثير البيئي أيضًا. ومن المرجح أن يصبح التسليم الذاتي في الميل الأخير شائعًا على نحو متزايد في السنوات المقبلة، مما سيحدث ثورة في طريقة نقل البضائع وتسليمها إلى المستهلكين.

عرض حلول Yango في مؤتمر ليب 2024:

عرضت شركة (Yango) مجموعة من حلولها المبتكرة المدعومة بأحدث التقنيات في مؤتمر ليب 2024، حيث قدمت الشركة حلولها لعمليات التسليم المستقلة، بالإضافة إلى التطبيق الترفيهي الفائق (Yango Play)، ومساعد الذكاء الاصطناعي الشبيه بالإنسان (ياسمينا)، وكشفت الشركة أيضًا عن خدمة Yango لطلب سيارات الأجرة، وYango Maps، وYango Delivery.