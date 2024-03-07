ستيفن بارتليت يشجع المستثمرين على تبني الأفكار الجديدة والمبتكرة خلال مؤتمر ليب 2024

حث (ستيفن بارتليت) Steven Bartlett؛ رائد الأعمال البريطاني الحاضرين في مؤتمر ليب 2024 على تبني الأفكار غير المألوفة والمبتكرة لتحقيق النجاح، وقد انطلق مؤتمر ليب 2024 في الرياض يوم الاثنين الماضي وتنتهي فعالياته اليوم، ويمثل أكبر تجمع للإبداعات التكنولوجية في العالم، حيث يعرض ابتكارات استثنائية تشمل: الهولوجرام والروبوتات الشبيهة بالبشر والروبوتات العسكرية وحتى الآلات المؤتمتة المتخصصة في تحضير المشروبات.

وخلال كلمته في ثالث أيام مؤتمر ليب؛ أوضح بارتليت ضرورة الاندفاع نحو المجهول بدلاً من الهروب منه. واستشهد بتجربته الشخصية غير الناجحة مع الرموز غير القابلة للاستبدال، ليقدم مثالاً حياً على نظرية التنافر المعرفي لعالم النفس ليون فستنغر، التي تفسر ميل العقل إلى تجاهل المعلومات الجديدة التي تتعارض مع قناعاته الراسخة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستيفن بارتليت، رائد الأعمال والمؤلف البريطاني صاحب الأعمال الأكثر مبيعاً: “إذا كنت مدخناً وأخبرتك بأن التدخين مضر بصحتك، فإن أول ما تقوله سيكون محاولة للتخلص من الانزعاج المعرفي. وستؤيد فكرتي مع الانتقال إلى نقطة أخرى وهي أن التدخين يساعدك على تخفيف التوتر، وهذا هو التنافر المعرفي بالضبط”.

وينقسم الأشخاص إلى فئتين، هما فئة الميّالين إلى تفادي التنافر المعرفي الناتج عن الأفكار الجديدة، وفئة المتحمسين الذين يواجهون هذه الأفكار غير المألوفة ويتعمقون فيها، مثل: الذكاء الاصطناعي أو الويب 3. وسيكون المستقبل بين يدي من يملك القدرة على تقبّل الأفكار غير المألوفة والتعامل مع التنافر الذي تثيره بدلاً من الهروب منها”.

واسترجع بارتليت تجربته الشخصية عندما بدأ يقرأ أول مرة عن التوجه نحو شراء الرموز غير القابلة للاستبدال على شكل رسومات لقرود مقابل مبالغ طائلة، حيث أمضى أسابيع في انتقادها واعتقد أنها مجرد عملية احتيال. ولكنه أدرك لاحقاً تشابه رد فعله مع ردود الفعل التي قوبلت بها شركته للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2010. وعدل حينها عن رأيه وقرر خوض التجربة، واشترى رمزًا غير قابل للاستبدال على شكل قرد بمبلغ قدره 250,000 دولار أمريكي.

واعترف بارتليت بأن قيمة الرمز أصبحت ضئيلة جداً الآن من الناحية المالية، إلا أنها منحته معرفة قيّمة حول تكنولوجيا استغلها لاحقاً في إنشاء شركة ثيرد ويب، وهي شركة ناشئة في مجال الويب 3 جمعت حتى الآن 31 مليون دولار أمريكي، وتبلغ قيمتها في السوق اليوم 160 مليون دولار أمريكي، ولديها فريق مكون من 50 موظفاً في سان فرانسيسكو.

وأضاف بارتليت: “لو كان لدي أطفال، لما حاولت تعليمهم موضوعاً معيناً، بل سأغرس فيهم عقلية التعامل مع التغيير، وطريقة التعامل مع الاضطراب والتحديات والتهديدات، وعدم الهروب منها والمضي قدماً لفهمها ومواجهتها. وسأنصح أبنائي بأنهم عندما يسمعون بفكرة غريبة تثير قلقهم، فعليهم أن يتعمقوا فيها بدلاً من تجنبها”.

واستضاف بارتليت، المولود في بوتسوانا، على مدار ما يقارب 500 حلقة من سلسلة البودكاست التي تحمل عنوان: (يوميات رئيس تنفيذي) شخصيات ملهمة من جميع المجالات، بدءاً من ريتشارد برانسون، مؤسس شركة فيرجن جالاكتيك؛ ووصولاً إلى عالم الفيزياء الفلكية نيل ديجراس تايسون؛ والمغني ليام باين؛ عضو فرقة ون دايركشن؛ وجاري نيفيل، أسطورة كرة القدم والمحلل الرياضي الشهير.

وقال بارتليت إن أهم درس تعلمه من هذه الحلقات جاء من محمد جودت، مدير الأعمال السابق في شركة جوجل إكس ومؤلف كتاب (حل من أجل السعادة: هندس طريقك إلى البهجة).

ويشارك جودت أيضاً كمتحدث في مؤتمر ليب 2024 هذا الأسبوع، وقد أوضح في كتابه أن البشر يشعرون بالسعادة عندما تتحقق توقعاتهم حول مسار حياتهم، ويشعرون بالتعاسة عندما لا تتحقق تلك التوقعات.

وقارن بارتليت بين سعادة والدته عند تناول طبق أرز ساخن في بوتسوانا، وغضب ملياردير لأن أحد المطاعم الفاخرة لم يقدم له شريحة اللحم بالطريقة الصحيحة. وأوضح أن المسألة تتعلق بمدى نجاح الشخص في تحقيق توقعاته أو تجاوزها.

وأردف بارتليت: “لقد سافرت إلى هنا على متن الدرجة الأولى في الطائرة، وربما اعتدت على ذلك الآن، لذلك لم يعد الأمر يؤثر فيّ كثيراً. ولكن قبل سبع سنوات، في أول مرة أستقل فيها طائرة بعد أن أصبحت شاباً، سافرت على متن الدرجة السياحية وكنت أكثر سعادة بكثير؛ لأن تلك الرحلة كانت تفوق توقعاتي. أما في رحلتي إلى هنا، فقد أصبح الأمر عادياً ورد فعلي تجاهه ثابتاً.

ويمكن تعميم هذا المثال على كل الجوانب الأخرى، مثل: العلاقات وأعضاء الفريق والترقيات والمشاعر والعلاقة الزوجية. وبهذه الطريقة، يمكننا فهم طبيعة سعادة الأشخاص من حولنا وحجم توقعاتهم وطموحاتهم”.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة (تحالف) تتولى تنظيم مؤتمر ليب 2024 بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. وأُسست تحالف كمشروع مشترك بين شركة إنفورما العالمية، وهي أكبر شركات تنظيم فعاليات الأعمال في العالم، وصندوق الفعاليات الاستثماري والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.