جاكوار تستعد لعصر السيارات الكهربائية الفاخرة

تنفذ شركة صناعة السيارات البريطانية جاكوار خطتها لتصبح شركة مصنعة للسيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2025.

ويتضمن ذلك تخلص الشركة من تشكيلتها الحالية مع التحول نحو السيارات الكهربائية المرتفعة السعر.

وتبحث جاكوار عن بداية جديدة، ويعني هذا نهاية إنتاج نماذجها الحالية من المركبات العاملة بالوقود في وقت لاحق من هذا العام.

وتعرض الشركة للبيع في الوقت الحالي 5 سيارات، وهي XF و E-Pace و F-Pace و F-Type و I-Pace، مع أن إنتاجها قد ينتهي في شهر يونيو.

وتخطط جاكوار لإطلاق جيل جديد من السيارات الكهربائية المزودة ببطارية عالية الأداء في عام 2025.

وتجدول الشركة التحول إلى السيارات الكهربائية بطريقة إستراتيجية تتماشى مع إيقاف إنتاج التشكيلة الحالية، مع تخطيطها لتخزين المركبات لكي تكون الإمدادات متوفرة للتجار.

وشرح جو إبرهارت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جاكوار في أمريكا الشمالية، التحول قائلًا: “من المفترض أن يتوقف إنتاج غالبية منتجاتنا في شهر يونيو، مع أنها تظل معروضة للبيع لمدة أطول، ولدينا جدول إنتاج يمكّننا من الحصول على إمدادات مستمرة من المركبات حتى وصول السيارات الجديدة”.

وأضاف: “نحاول تحديد الوقت المناسب حتى يكون لدينا حجم كافٍ لنقلنا إلى إطلاق المنتج الجديد وتوفير عمليات تسليم سلسة”.

وتحتاج الشركة إلى عرض بعض النماذج الحالية للبيع لأكثر من عام بعد انتهاء الإنتاج حتى وصول السيارات الكهربائية، وذلك لكي تستطيع جاكوار تحقيق هدف التسليم السلس.

وأكدت شركة صناعة السيارات وجود 3 نماذج جديدة مخطط لها معتمدة على منصة JEA القادمة، مع تأكيد أن النموذج الأول هو سيارة GT كهربائية بأربعة أبواب يزيد سعرها على 100 ألف جنيه إسترليني (نحو 127 ألف دولار).

وتأتي سيارة GT الكهربائية مع قوة قدرها 575 حصانًا، وهي مجهزة بنظام الدفع الرباعي، وتوفر وقت تسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال أقل من أربع ثوانٍ، كما أنها تدعم الشحن السريع ويصل مداها إلى 700 كم.

وتَعِد شركة صناعة السيارات بالكشف عن هذه السيارة قبل نهاية هذا العام، مع بدء عمليات التسليم في عام 2025.

ويبدو أن سيارة GT التي لم يذكر اسمها تستهدف سيارات السيدان الكهربائية الأخرى ذات الأداء العالي، مثل بورش تايكان وأودي e-tron GT.

وأكدت شركة صناعة السيارات في الشهر الماضي وصول النموذج الثاني في أواخر عام 2025، في حين يصل النموذج الثالث في عام 2026.