تسريبات: إنفيديا تقرر إيقاف إنتاج البطاقات الرسومية GTX 16

أكد موقع Board Channels الصيني، أن إنفيديا منحت آخر وحدات معالجة الرسوم المستندة إلى معمارية Turing لشركائها المصنعين المعتمدين.

ووفقًا لهذه التسريبات، يبدو أن لدى إنفيديا خريطة طريق لوحدات معالجة الرسوم تؤكد إيقاف إنتاج سلسلة بطاقات GeForce GTX 16 كليًا في الربع الأول من عام 2024.

وسيستمر شركاء التصنيع المعتمدون في تجميع وبيع بطاقات GTX 16 حتى نفاد المخزون، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت، ولكن وفقًا للمصدر نفسه، ستختفي آخر بطاقات GTX من المتاجر خلال ثلاثة أشهر.

وهذا القرار من الشركة، إن صحت التسريبات، يعني نهاية حقبة البطاقات الرسومية GTX بعد 19 عامًا من النجاح. وللتذكير، أطلقت إنفيديا بطاقة GeForce 7800 GTX في عام 2005 وهي أول بطاقة رسومية من سلسلة بطاقات GTX.

والبطاقات الوحيدة المتبقية من سلسلة GTX 16 هي بطاقة GTX 1630 وبطاقة GTX 1650 الأفضل منها قليلًا.

وقد أوقفت إنفيديا إنتاج بطاقات GTX 1660 منذ مدة طويلة، ومن ذلك إصدارات Super، لكن الأمر الجيد أن الشركة لا تزال تدعم هذه البطاقات بأحدث تعريفات GeForce ومن المرجح أن تستمر بذلك لبضع سنوات أخرى.

وبمجرد نفاد آخر البطاقات الرسومية GTX 1630 و GTX 1650 من السوق، سيصبح الخيار الأقل تكلفة من وحدات معالجة الرسوم من إنفيديا هو بطاقة RTX 3050 6GB التي أطلقت آخِرًا.

وتعد بطاقة RTX 3050 من البطاقات الرسومية التي حققت قبولًا كبيرًا بين اللاعبين في عام 2022 نظرًا إلى سعرها المغري ومواصفاتها القوية، فهي تستطيع تشغيل الألعاب بدقة قدرها 1080 بكسلًا وبمعدل إطارات قدره 60 إطارًا مع إعدادات رسومية متوسطة أو مرتفعة بحسب نوع اللعبة.

وتعتمد البطاقة الرسومية RTX 3050 على وحدة معالجة الرسوم GA106-150، مع 2560 ألف نواة كودا (CUDA) و 20 نواة RT و 80 نواة Tensor، مع ذاكرة GDDR6 بحجم قدره 8 جيجابايت، مع واجهة الذاكرة التي تبلغ 128 بتًا، ومعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 130 واطًا.