إنستاجرام تضيف لعبة رموز تعبيرية سرية جديدة

كشفت إنستاجرام عن لعبة سرية جديدة لمستخدمي تطبيقها عبر الهاتف المحمول، إذ أضافت منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديو المملوكة لشركة ميتا لعبة رموز تعبيرية مخفية يمكنك الوصول إليها في الرسائل المباشرة.

وتهدف اللعبة البسيطة إلى استخدم إصبعك من أجل تحريك المضرب الموجود في الجهة السفلية لشاشتك للحفاظ على الرموز التعبيرية واقفة على قدميها وترتد باستمرار وعدم سقوطها عن الشريط.

وتنتهي اللعبة عند سقوط الرموز التعبيرية. وتذكر اللعبة اللاعبين بالألعاب القديمة التي كانت تأتي مثبتة سابقًا عبر الهاتف في الماضي، مثل Breakout أو Pong.

وللوصول إلى اللعبة المخفية، كل ما عليك فعله هو فتح دردشة الرسائل المباشرة، وإرسال رمز تعبيري، ومن ثم النقر فوقه.

وتنتقل بعد ذلك إلى شاشة صفراء تحتوي مجدافًا ورمزًا تعبيريًا من اختيارك. وتتحرك الرموز التعبيرية بسرعة مع تقدم اللعبة ويصبح لون الخلفية غامقًا.

ويمكنك استخدام أي رمز تعبيري تريده، مع أنه لا يمكنك الوصول إلى اللعبة إلا عن طريق إرسال رمز تعبيري واحد.

وتحفظ اللعبة درجاتك العالية، ويمكنك العودة إليها في أي وقت لمحاولة التغلب على درجاتك العالية السابقة.

وتحفظ درجاتك العالية عبر الرسائل المباشرة، لذلك لا يجب عليك الرجوع إلى أول رمز تعبيري أرسلته عند تنشيط اللعبة.

ويمكنك أيضًا تنشيط اللعبة من خلال النقر على الرمز التعبيري الذي أرسله شخص آخر في رسالة مباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن الشخص الآخر في الدردشة لن يعرف ما تفعله.

وتعمل اللعبة عبر نظامي التشغيل أندرويد و iOS، مع أنه لا يستطيع الجميع الوصول إليها.

وفي الاختبارات، تمكن بعض المستخدمين من الوصول إلى اللعبة، مع أن البعض الآخر لم يتمكن من ذلك.

وقال متحدث باسم إنستاجرام إن الشركة تعمل دائمًا على إيجاد طرق جديدة لإضفاء المزيد من المتعة على إنستاجرام، ولهذا السبب طرحت اللعبة، مع أن الشركة لم تنشر أي تفاصيل بخصوص توفرها.

ويعد التحديث الجديد جزءًا من العديد من مزايا الرسائل المباشرة التي طرحتها إنستاجرام في وقت سابق من هذا الأسبوع.