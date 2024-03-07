أدوبي تجلب مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الهاتف

تسهل أدوبي على المستخدمين إنشاء محتوى اجتماعي ونشره عبر الهاتف المحمول، إذ أعلنت الشركة أنها تعتزم إطلاق إصدار حديث من تطبيق منصة التصميم المحمولة المستندة إلى السحابة من الشركة Adobe Express.

وتحضر الشركة مع هذا التحديث نماذج الذكاء الاصطناعي لمنصة Firefly مباشرةً إلى التطبيق، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء المحتوى الاجتماعي وتحريره بسرعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويسمح الإصدار الحديث من التطبيق لشركة أدوبي بالتنافس مع كانفا، التي قدمت مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي في العام الماضي.

ويستطيع مستخدمو Adobe Express الوصول إلى مولد جديد لتحويل النص إلى صورة يسمح لهم بإنشاء مظهر جديد للمشروع بسرعة من خلال توليد الصور بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لمنصة Firefly.

وتتيح لهم الميزة الجديدة المسماة “الملء التوليدي” استخدام المطالبات النصية لإدراج الأشخاص أو الكائنات أو إزالتها أو استبدالها بسهولة.

وتساعد الميزة الجديدة المسماة “تأثيرات النص” المستخدمين في إظهار الرسائل بسرعة باستخدام أنماط نصية مختلفة.

وتشير أدوبي إلى أنه يمكن للشركات الصغيرة استخدام هذه الميزة للقيام بأشياء، مثل إزالة الكائنات والصور غير المرغوب فيها لتحسين محتواها الترويجي، في حين يمكن للمحترفين المبدعين استخدامها لتسريع إنشاء محتوى الهاتف المحمول عبر فرق التسويق الاجتماعي.

ويستطيع أعضاء Creative Cloud استخدام التطبيق للوصول إلى الأصول الإبداعية من فوتوشوب و Illustrator والعمل عليها مباشرةً من خلال Adobe Express.

كما يمكنهم أيضًا إضافة ملفات مرتبطة تتزامن في Adobe Express أثناء تحريرها في تطبيقات Creative Cloud.

ويتيح لك تطبيق Adobe Express معاينة المحتوى ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وإنستاجرام.

كما يتيح لك أيضًا تحميل أصول العلامة التجارية ونشرها واستخدام ألوان وشعارات علامتك التجارية المحددة لتسريع عملية التصميم.

ويتميز التطبيق بإمكانية الوصول إلى آلاف مقاطع الفيديو والقوالب المتعددة الصفحات، بالإضافة إلى مقاطع فيديو وموسيقى وصور Adobe Stock.

ويمكن لمستخدمي أندرويد تنزيل تطبيق Adobe Express الجديد في الإصدار التجريبي من متجر جوجل بلاي.

ونظرًا إلى أن آبل تقيد عدد مستخدمي الإصدار التجريبي في التطبيقات، يحتاج مستخدمو iOS إلى التسجيل للوصول إلى التطبيق التجريبي.

ويأتي الإعلان الجديد بعد أسابيع قليلة من إعلان أدوبي وتيك توك أن المساعد الإبداعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من تيك توك أصبح متاحًا الآن مباشرةً داخل Adobe Express.

وقالت الشركتان إن التكامل يساعد الشركات والمبدعين في إنشاء المحتوى وتسويقه بطريقة فعالة.