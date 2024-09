أبرز الفروق بين هاتفي Nothing Phone 2a و Nothing Phone 2

تَمتع هاتف Nothing Phone 2 وهو الهاتف الثاني لشركة Nothing بشعبية واسعة عند إطلاقه العام الماضي بسبب تصميمه الفريد وواجهة Glyph التي تتضمن مصابيح LED قابلة للتخصيص، بالإضافة إلى ذلك، يمتاز هذا الهاتف بقوة الأداء، ويضم نظام كاميرا يتمتع بمواصفات قوية. وقبل عدّة أيام أطلقت الشركة هاتفها الجديد Nothing Phone 2a الذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويأتي بتصميم جميل يختلف قليلًا عن تصميم Nothing Phone 2.

يشترك هاتف Nothing Phone 2a مع هاتف Nothing Phone 2 في بعض المواصفات الرئيسية، لكنه يُباع بسعر يقل عن سعر Nothing Phone 2 بمقدار يبلغ 200 يورو؛ مما يجعله خيارًا مناسبًا لذوي الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن هاتف مشابه لهاتف Nothing Phone 2 لكنه يُباع بسعر متوسط.

وفيما يلي سنذكر أبرز الفروق وأوجه التشابه بين هاتفي Nothing Phone 2a و Nothing Phone 2:

1- يحتوي هاتف Nothing Phone 2 على شاشة تمتاز بسطوع أعلى من سطوع شاشة Nothing Phone 2a:

يحتوي كلا الهاتفين على شاشات بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وخاصية التشغيل الدائم (Always On Display).

تأتي شاشة Nothing Phone 2a من نوع AMOLED بدقة قدرها 1084 × 2412 بكسلًا، وتصل ذروة سطوعها إلى 1300 شمعة في المتر المربع، وهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass 5) لحمايتها.

أما Nothing Phone 2 فيضم شاشة من نوع (LTPO OLED) بدقة قدرها 1080 × 2412 بكسلًا، وتصل ذروة سطوعها إلى 1600 شمعة في المتر المربع، وهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass) لحمايتها.

2- يشترك كلا الهاتفين بمواصفات الكاميرات الخلفية والأمامية:

يضم هاتفا Nothing Phone 2a و Nothing Phone 2 كاميرات خلفية ثنائية العدسات، وكلتا العدستين تأتيان بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات الخلفية تقنية HDR كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

يضم كلا الهاتفين أيضًا كاميرات أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

3- يحتوي هاتف Nothing 2a على بطارية أكبر من بطارية هاتف Nothing Phone 2:

يحتوي Nothing Phone 2a على بطارية أكبر قليلًا من بطارية هاتف Nothing Phone 2؛ إذ يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، أما هاتف Nothing Phone 2 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلّي أمبير في الساعة.

كلا الهاتفين يدعمان الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، ويمكن إعادة شحن بطارية هاتف Nothing Phone 2a بالكامل في 59 دقيقة، وتحتاج بطارية هاتف Nothing Phone (2) إلى مدة قدرها 56 دقيقة لإعادة شحنها بالكامل.

4- يحتوي هاتف Nothing Phone (2) على واجهة Glyph كبيرة:

من الفروق الرئيسية بين هاتفي Nothing Phone 2 و Nothing Phone 2a واجهة Glyph الخلفية التي تُميّز جميع هواتف شركة Nothing؛ إذ تتكون واجهة Glyph في هاتف (Nothing Phone 2) من 11 شريط LED، وتوفر الواجهة حالات استخدام متعددة للإشعارات والتطبيقات، ويمكنك تخصيص أنماط الإضاءة، كما يمكنك اختيار أن يبقى الجزء العلوي من الواجهة مضاء عند وصول إشعار مهم. وتعمل واجهة Glyph أيضًا مصباحًا يدويًا، ولإظهار حال شحن البطارية.

أما هاتف Nothing Phone (2a) فيحتوي على واجهة Glyph تتكون من ثلاثة مصابيح LED فقط تحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، تومض عند استقبال المكالمات والرسائل الواردة، لكنها غير قابلة للتخصيص مثل مصابيح LED المتوفرة في هاتف Nothing Phone 2.

5- هاتف Nothing Phone 2a أرخص من هاتف Nothing Phone 2:

يُباع هاتف Nothing Phone 2a بسعر قدره 379 يورو للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

ويُباع هاتف Nothing Phone 2 بسعر قدره 580 يورو للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Nothing Phone 2a و Nothing Phone 2:

Nothing Phone 2a Nothing Phone 2 المعالج معالج (Dimensity 7200 Pro) من Mediatek الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج ( Snapdragon 8+ Gen 1 ) من كوالكوم الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع ( LTPO OLED ) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض. الرمادي، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Nothing OS 2.5. أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Nothing OS 2.5. الوزن 190 جرامًا. 201 جرام. السعر 379 يورو للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت. 580 يورو للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.