آبل تصعد نزاعها مع Epic Games من خلال منع فورتنايت

صعدت آبل نزاعها مع Epic Games، إذ منعت إطلاق مطورة لعبة فورتنايت لسوقها الإلكتروني عبر أجهزة آيفون وآيباد في أوروبا.

وتخوض الشركتان معركة قانونية منذ عام 2020، عندما زعمت Epic Games أن ممارسات الشركة المصنعة لهواتف آيفون المتمثلة في فرض عمولات تصل إلى 30 في المئة على المدفوعات داخل التطبيق عبر أجهزة iOS تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار الأمريكية.

ويأتي التحدي الجديد لشركة Epic Games في الوقت الذي تتخوف فيه آبل من طلب أجهزة آيفون الضعيف في الصين، وانخفضت أسهمها بمقدار 12 في المئة حتى الآن هذا العام.

وتعد محاولات المنظمين والمنافسين لتمهيد الطريق للأسواق المنافسة عبر أجهزة آبل تهديدًا كبيرًا لأرباح الشركة وسيطرتها على نظامها البيئي.

ويجبر المشرعون الأوروبيون آبل على السماح لأسواق خارجية وفقًا لقانون الأسواق الرقمية الذي يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وكانت Epic Games تعمل على الاستفادة من قانون الأسواق الرقمية، مع أن آبل منعت هذه الجهود مستشهدة بانتهاكات Epic Games السابقة للعقد في النزاع القانوني الطويل الأمد.

وأنهت آبل حساب المطور الجديد الذي أنشأته Epic Games في السويد. وأنشأت Epic Games الحساب في محاولة لإعادة فورتنايت والألعاب الأخرى إلى أجهزة آيفون في أوروبا من خلال تشغيل سوقها للألعاب عبر أجهزة آبل.

وتعد حسابات المطورين مهمة لأن مطوري البرامج لا يمكنهم توزيع التطبيقات عبر أجهزة آيفون وآيباد دون حساب.

وسبق للشركة المصنعة لهواتف آيفون أن أنهت بعض حسابات مطوري Epic Games في عام 2020، بعد أن انتهكت Epic Games عمدًا قواعد الدفع داخل التطبيق.

وأوضحت آبل أن أحكام المحكمة أوضحت أنها تتمتع بالسلطة التقديرية المطلقة لإنهاء أي حساب مطور تابع لشركة Epic Games في ضوء انتهاكاتها الفاضحة لاتفاقيات المطورين.

وقالت آبل: “في ضوء سلوك Epic Games الماضي والمستمر، اخترنا ممارسة هذا الحق لإنهاء حساب المطور التابع لشركة Epic Games”.

وزعمت Epic Games أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون أزالت أحد المنافسين المحتملين لمتجرها للتطبيقات من خلال إنهاء حسابها للمطور، وأوضحت أن هذه الخطوة تعد انتهاكًا خطيرًا لقانون الأسواق الرقمية ويظهر أن آبل ليس لديها أي نية للسماح بمنافسة حقيقية عبر iOS.