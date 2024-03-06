“يونيفونك” تعرض حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة في التواصل مع العملاء في مؤتمر ليب 2024

تسلط يونيفونك (Unifonic)، الشركة الرائدة في مجال المحادثات ومقدمة حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) في الشرق الأوسط، الضوء على مسيرتها في تطوير حلول التواصل القائمة على الذكاء الاصطناعي من خلال استعراض مجموعة من حلول أتمتة رحلة العملاء، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر التقني الدولي (ليب 2024)، المقام حاليًا في العاصمة السعودية الرياض ويستمر حتى يوم 7 من مارس 2024.

وتتيح (يونيفونك) لعملائها تبني تجارب متعددة القنوات كجزء من جهودهم في مجال التحول الرقمي. كما تمكن العلامات التجارية من إحداث تحول في تواصلها مع العملاء وتجاوز توقعاتهم عبر توفير رحلات رقمية سلسة.

واستحوذت يونيفونك في عام 2022 على شركة (سيستك) Sestek، التي تقدم مجموعة من حلول التواصل القائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز محفظة عروضها من حلول الذكاء الاصطناعي، وتعمل يونيفوك على تسهيل التواصل الموثوق والفعال ضمن مختلف القطاعات من خلال حلول مخصصة ومؤتمتة لا تحتاج إلى برمجة.

ويبرز استخدام المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أتمتة رحلات العملاء كتقنية محورية ذات تأثيرات واسعة النطاق تشمل مختلف جوانب الأعمال. وبدءًا من محاكاة التفاعلات البشرية إلى تبسيط رحلات العملاء، تستفيد يونيفونك من قوة منصات التواصل المخصصة للأعمال مثل: واتساب لتوفير تواصل عالي المستوى وتعزيز أداء إستراتيجيات التسويق. وبفضل نهجها المبتكر، تتوجه يونيفونك لإعادة تعريف تجارب العملاء وإعادة تشكيل مستقبل اتصالات الأعمال.

وقال أحمد حمدان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة يونيفونك: “نعمل على إحداث ثورة في تجارب العملاء من خلال توفير تواصل وتفاعل مميز وتحقيق نتائج تسويقية أفضل عبر الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما ندرك ضرورة تطوير إستراتيجية متماسكة للتسويق والتواصل وتوفير تجارب آمنة وعالية الجودة تعمل على بناء المصداقية وتلتزم باللوائح المحلية. وتُعد الأتمتة أداة رئيسية تمكن العلامات التجارية من التواصل بفعالية على نطاق واسع مع توفير تكاليف خدمة العملاء والموارد. ومن خلال الاستفادة من إمكانيات المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكننا توفير عمليات تواصل سلسة وتلقائية تتيح تجارب مصممة خصوصاً لتحقيق أعلى تفاعل مع العملاء، مما يبني علاقات طويلة الأمد عبر مختلف قنوات التواصل.

وتعمل يونيفونك من خلال مجموعة الحلول المتميزة التي تقدمها، على توطيد العلاقة بين العلامات التجارية والعملاء وصنع منظومة اتصال مخصصة تتعدى الحدود التقليدية. وخلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2024، تعرض الشركة قدراتها من خلال إستراتيجيات متطورة لتواصل العملاء، والتركيز على المحادثات التسويقية المؤتمتة وأتمتة دعم العملاء، حيث تدعم هذه المنهجيات المبتكرة تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة، ومنظومة تكاملية قوية للبرامج كخدمة بدلاً من الاعتماد فقط على الأساليب التقليدية.

وفيما يتعلق بأتمتة المحادثات التسويقية، تُمكن يونيفونك المؤسسات والشركات من الاستفادة من إمكانيات الاتصال المتعدد القنوات، وإدماج أنظمة الأعمال، والمحفزات والأحداث للقيام بإجراءات قيّمة، وتطوير إستراتيجية تسويق رقمي موثوقة خاصة بها. ومن خلال التحليل الدقيق وإضفاء التحسين المستمر على رحلات التسويق الفردية، تؤكد يونيفونك أهمية المتابعة الشاملة لحملات التسويق القائمة على الأداء المتميز والفعال عبر منصات مثل: إنستاجرام، وفيسبوك.

من ناحية أخرى، تسعى الشركة من خلال حلول أتمتة دعم العملاء إلى إعادة تعريف دعم العملاء من خلال تقنيات الأتمتة المتطورة. ويسهم تمكين العملاء من خلال واجهة واحدة تعرض سجل المحادثات وتاريخ الشراء وغيرها من الخصائص الأخرى، إلى رفع مستوى الاتصالات وإظهار أثر الأتمتة على مستويات رضا العملاء بشكل عام. كما توفر الأتمتة تجربة استباقية لعرض كفاءة وفعالية أتمتة دعم العملاء.

ويواصل تطور تقنية المحادثة إحداث تحول في مختلف القطاعات حول العالم. وتمكن منصة تواصل العملاء من يونيفونك العلامات التجارية من التواصل مع عملائها بسهولة وبنحو فوري عبر مختلف القنوات. ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة بكفاءة وإنشاء بيئة تكاملية قوية، تعزز يونيفونك من تواصل العملاء وتجاربهم لرحلات عملاء مؤتمتة ومخصصة ومتعددة القنوات.