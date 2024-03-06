واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا تتخذ من مؤتمر ليب 2024 منصة لدعم الابتكار في الشرق الأوسط

تشارك واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا HKSTP في استضافة جناح هونغ كونغ الأول على الإطلاق في مؤتمر ليب 2024، وهو أكبر حدث تقني في المملكة العربية السعودية، وذلك برفقة وفد يضم كلا من مكتب الابتكار والتكنولوجيا والصناعة ITIB وواحة هونغ كونغ سابربورت Cyberport، وثماني شركات ناشئة تابعة لواحة HKSTP.

وتهدف واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا HKSTP من خلال وجودها في المؤتمر إلى جمع المبتكرين عبر المنظومة ككل، ودعوتهم للانضمام إلى قافلة المواهب العالمية ومواكبة التكنولوجيا السريعة والابتكار المزعزع في القطاع.

وخلال مؤتمر ليب 2024، وقعت كلٌ من واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا HKSTP ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية KACST مذكرة تفاهم إستراتيجية تنص على إيجاد فرص متبادلة للهبوط الناعم للشركات في كلتا المنطقتين، بالإضافة إلى الالتزام بالتعاون وتوحيد الجهود في مجال التكنولوجيا وتعزيز الممارسات الصناعية الفضلى ودعم الشركات الناشئة.

وبهذه المناسبة، قال وزير الابتكار والتكنولوجيا والصناعة، البروفيسور سون دونغ: “تبهرنا ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات النشطة والبرامج الداعمة التي تقدمها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركاتنا الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سنعمل على تبادل الخبرات بين هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية وتسريع نمو وتطوير شركاتنا الناشئة ورعاية المزيد من المواهب العالمية في هذا القطاع”.

كما صرّح الرئيس التنفيذي لواحة هونغ كونج للعلوم والتكنولوجيا، السيد ألبرت وونغ قائلًا: “يعد مؤتمر ليب 2024 منارة للثقافة والابتكار تجسد الطاقة والطموح اللامتناهي للشرق الأوسط، كما أنها تعد فرصة ثمينة لنا ولشركاتنا الناشئة الثمانية الأخرى من أجل عرض ابتكاراتنا الحديثة واستكشاف الإمكانات الكبيرة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية”.

وأضاف وونغ: “نفخر بأن نكون جزءًا من وفد هونغ كونغ، كما أننا نتطلع إلى التعاون ورعاية الابتكارات والدخول في شراكات جديدة في الوقت الذي ننتقل فيه معًا نحو عصر جديد من الإبداع”.

إلى جانب ذلك، نظمت واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا HKSTP خلال مؤتمر ليب 2024 جلسة نقاش جاءت تحت عنوان: “ابتكارات التكنولوجيا الصحية في هونغ كونغ تقود التحول العالمي للأجيال القادمة”.

وتناولت الجلسة نقاشات بخصوص البحث والتطوير والاستثمار وتعزيز سبل التعاون، بالإضافة للتعمق في آفاق التكنولوجيا الصحية والرؤى المشتركة بين هونغ كونغ والمملكة العربية السعودية والفرص التي لا حصر لها في هذا القطاع.

وشارك في هذه الجلسة ثلاثة من أقطاب وقادة الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الصحية في هونغ كونغ، وهم رئيس كورنرستون روبوتيكس Cornerstone Robotics، البروفيسور صموئيل أو، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جين إديت بايو GenEditBio، الدكتور تشو تيان، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبلايد تكنولوجي جروب ليمتد ATG، السيد تشي مان لام.

وشهد مؤتمر ليب 2024 توقيع مذكرة تفاهم أخرى لإحدى الشركات الناشئة التابعة لواحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، إذ وقعت كلٌ من شركة GenEditBio الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ومختبرات أنواء الطبية – الشركة السعودية الرائدة في علوم الجينوم – مذكرة تفاهم بهدف التعاون في استخدام تقنية كريسبر CRISPR المتطورة لمكافحة الأمراض الوراثية، مثل مرض الخلايا المنجلية.

ويشرف على الجناح الخاص بهونغ كونغ كلٌ من وزير الابتكار والتكنولوجيا والصناعة SITI في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، البروفيسور سون دونغ، والرئيس التنفيذي لواحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا HKSTP، ألبرت وونغ، والرئيس التنفيذي لواحة هونغ كونغ سابربورت Cyberport، بيتر يان.

وتأتي مشاركة واحة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا HKSTP ضمن وفد هونغ كونغ إلى الشرق الأوسط بقيادة مكتب الابتكار والتكنولوجيا والصناعة ITIB، وقد بدأت من الرياض ومن ثم ستحط رحالها بعد ذلك في دبي وأبوظبي.