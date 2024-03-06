هونر تعلن استثمارات قدرها 100 مليون دولار في أسواق المملكة

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية استثمارات لشركة هونر الصينية بقيمة قدرها 100 مليون دولار في أسواق المملكة، وذلك ضمن دورها في تنظيم وتمكين السوق وجذب الاستثمارات للسوق السعودي.

وتسهم تلك الاستثمارات في تنشيط سوق الاتصالات وتنويع التقنيات الحديثة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي إعلان الاستثمار عبر منصة المؤتمر التقني الدولي ليب 2024 وانضمام الشركة الصينية الرائدة للشركات التقنية بالمملكة ليمثل أحد عوامل التحفيز والتمكين التي تقودها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لاستقطاب الشركات الكبرى وجعل المملكة مركزًا تقنيًا بالمنطقة.

يذكر أن شركة هونر الصينية تمثل نموذجًا للابتكار في مجال الأجهزة الذكية، كما تكرس جهودها لتطوير التقنيات التي تمكّن الأشخاص في مختلف أنحاء العالم من خلال قدرات البحث والتطوير والتقنيات المستقبلية السبّاقة.