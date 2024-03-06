هواوي تكشف عن أحدث ابتكاراتها في الذكاء الاصطناعي والاستدامة في مؤتمر ليب 2024

تستعرض شركة هواوي خلال مشاركتها في مؤتمر “ليب 2024“، المعرض الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، أحدث ابتكاراتها وحلولها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تهدف إلى إحداث ثورة حقيقية في مختلف المجالات الصناعية عبر المملكة.

ويقام الحدث في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال المدة الممتدة من 4 إلى 7 مارس 2024، برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحت شعار “عالم ذكي ومترابط”.

ويحظى مؤتمر “ليب 2024” بأهمية بالغة لشركة هواوي التي تُعد شريك الحدث في مجال ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن خلال التزامها بقيادة التحول الذكي وخلق عالم ذكي ومترابط، جسدت هواوي دور ابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رسم مستقبل الصناعات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وقال إريك يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية: “يوفر مؤتمر ’ليب 2024‘ منصة قيّمة لإظهار التزام هواوي بقيادة التحول الذكي عبر قطاعات متنوعة. ونحن متحمسون للكشف عن أحدث ابتكاراتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي ستمكن الشركات من الازدهار في عصر السحابة الأصلية Cloud-native 2.0، واستكشاف آفاق جديدة من الكفاءة والقدرة التنافسية. ونحن نتطلع إلى التواصل مع الجهات المعنية في القطاع، وإظهار دور حلول هواوي في تمكين المؤسسات من اعتماد نهج التحول الرقمي وتحقيق أهداف أعمالها”.

وأتيحت للحاضرين في مؤتمر “ليب 2024” فرصة استكشاف تشكيلة منتجات المؤسسات الشاملة وحلولها من هواوي، التي تغطي اتصالات البيانات والتخزين والشبكات الضوئية والتكنولوجيا اللاسلكية والتعاون الذكي.

واستكشف الزوار دور هذه الحلول في تغيير ملامح قطاعات عديدة مثل المرافق العامة والتمويل والطاقة والنقل والتصنيع ومزودي خدمات الإنترنت والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعلاوة على ذلك، اجتمع أصحاب الرؤى في القطاع وقادة الأعمال والخبراء الفنيون لتبادل المعرفة والأفكار، ومناقشة أفضل الممارسات، واستكشاف فرص العمل الجديدة. وتتطلع هواوي إلى تعزيز سبل التعاون وتسهيل المناقشات حول إمكانية الاستفادة من التقنيات المتقدمة للتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت هواوي أحدث ابتكاراتها، ومنها استراتيجية “تسريع الذكاء الاصطناعي” التي تهدف إلى دخول عصر تحولي للانتقال من الإدراك والفهم إلى إنشاء المحتوى، ومن الوسائط المفردة إلى الوسائط المتعددة، ومن النهج المخصص إلى العالمي.

وسُلّط الضوء على “هواوي كلاود” كمزود للخدمات السحابية المريحة الآمنة المتميزة، الذي يدعم المؤسسات في التغلب على تحديات رحلة التحول الرقمي الخاصة بها.

وأكدت الشركة كذلك تكامل تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي (AI)، مما يعكس التزامها بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة والشاملة لكافة السيناريوهات، والمكرسة لدعم قطاع الاتصالات.

وكانت الاستدامة نقطة تركيز محورية خلال الحدث، مع التزام هواوي بخفض الانبعاثات الكربونية، وتشجيع الطاقة المتجددة، والمساهمة في الاقتصاد الدائري. وأكدت هواوي التزامها تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير منتجات وحلول مخصصة سهلة النشر لتسريع رحلات التحول الرقمي الخاصة بها وتبسيطها.

ويمكن زيارة جناح هواوي في “قاعة 1” للاطلاع على مساعي الشركة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر ذكاءً وترابطًا.