ميتا تتيح استخدام نظارات كويست أثناء الاستلقاء

طرحت ميتا التحديث البرمجي رقم 63 لنظارات الرأس Quest 2 و Quest Pro الذي يجلب معه ميزة تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجارب الواقع الافتراضي أثناء الاستلقاء، إلى جانب ظهور Quest Cash أول مرة، وهو نظام دفع جديد لمتجر Meta Quest.

ويعد هذا التطور بمنزلة خطوة مهمة نحو تعزيز إمكانية الوصول وراحة المستخدم، ويفيد أولئك الذين يعانون من ظروف صحية تحد من قدرتهم على البقاء في وضع مستقيم لمدة طويلة.

وتأتي إعادة تقديم وضع الاستلقاء، الذي اختبرته ميتا سابقًا ومن ثم أزالته، استجابة لتعليقات المستخدمين والمطالبة المستمرة بالحصول على تجارب واقع افتراضي يسهل الوصول إليها.

ومن خلال الانتقال إلى علامة التبويب “الإعدادات التجريبية” ضمن قائمة إعدادات نظارة الرأس، يمكن للمستخدمين تنشيط “استخدام التطبيقات أثناء الاستلقاء”، مما يتيح طريقة مريحة للتعامل مع تشغيل الوسائط والألعاب الثابتة ومحتويات الواقع الافتراضي الأخرى.

وتوضح هذه الميزة التزام ميتا بالابتكار والتصميم الذي يركز على المستخدم، ومن المحتمل تغيير الخيار أو إزالته بناءً على التعليقات المستقبلية.

ولا توجد معلومات بخصوص تضمن Quest 3 ميزة إمكانية الوصول هذه، مع أن المستخدمين اكتشفوا طرقًا مبتكرة لجعل هذه النظارات تعمل أثناء الاستلقاء.

وإلى جانب تحسينات إمكانية الوصول، يكشف التحديث البرمجي الجديد عن Quest Cash، وهي آلية دفع متكاملة مصممة لتبسيط عملية الشراء داخل متجر Meta Quest.

ويسهل هذا النظام معاملات المستخدم، ويوفر أيضًا ميزة الرقابة الأبوية، مما يسمح بمراقبة الإنفاق وقيود الميزانية للمستخدمين الأصغر سنًا.

ويعد طرح Quest Cash بمنزلة خطوة إستراتيجية من ميتا لتعزيز النظام البيئي الرقمي لمنصة الواقع الافتراضي، مما يجعلها سهلة الاستخدام وآمنة.

ويثري التحديث البرمجي الجديد من ميتا تجربة المستخدم من خلال مزايا مبتكرة، مثل وضع الاستلقاء، كما يتوقع أيضًا احتياجات قاعدة المستخدمين المتنوعة مع تقديم Quest Cash.

ومع استمرار تطور صناعة الواقع الافتراضي، تؤكد هذه التحسينات أهمية إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول والراحة لتلبية احتياجات الجمهور الواسع.

ويعكس التحديث البرمجي الجديد تفاني ميتا في دفع حدود تقنية الواقع الافتراضي، مما يجعلها سهلة وممتعة وعملية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.