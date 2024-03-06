مقارنة بين هاتفي Honor Magic 6 Pro و iPhone 15 Pro Max

أطلقت شركة هونر الأسبوع الماضي هاتفها الجديد Honor Magic 6 Pro في الأسواق العالمية، ويُعدّ هذا الهاتف من أبرز هواتف أندرويد، وقد حصل على ترقيات واسعة في العديد من المواصفات مقارنةً بالطراز السابق، فهو يعمل بمعالج حديث وقوي، ويضم عدسة مقرّبة بدقة قدرها 180 ميجابكسل، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5600 ميلّي أمبير في الساعة.

يتنافس هذا الهاتف مع الهواتف الرائدة الأكثر شعبية مثل هاتف آبل iPhone 15 Pro Max، ويضم شاشة بمقاس قريب جدًا من مقاس شاشة هاتف آيفون 15 برو ماكس، وكلا الهاتفين يأتيان بأوزان متقاربة جدًا، ويتوفران بالخيارات ذاتها فيما يتعلق بذاكرة التخزين الداخلية.

ومع ذلك، هناك الكثير من الفروق البارزة بينهما التي سنوضحها فيما يلي:

1- يحتوي Honor Magic 6 Pro على شاشة أكثر سطوعًا من شاشة هاتف iPhone 15 Pro Max:

يضم هاتفا Honor Magic 6 Pro و iPhone 15 Pro Max شاشات متقاربة بالحجم؛ إذ يضم هاتف هونر شاشة بمقاس قدره 6.8 بوصات، ويضم هاتف آيفون شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات، ومع ذلك، فإن شاشة هاتف هونر أكثر سطوعًا من شاشة هاتف آيفون.

إذ تتمتع شاشة Honor Magic 6 Pro بسطوع يبلغ أقصاه 5000 شمعة في المتر المربع عند تشغيل المحتوى بتقنية HDR، ويبلغ 1600 شمعة في المتر المربع في الوضع العادي.

أما شاشة هاتف iPhone 15 Pro Max فتمتاز بسطوع يبلغ أقصاه 2000 شمعة في المتر المربع، ويبلغ 1600 شمعة في المتر المربع عند تشغيل المحتوى بتقنية HDR، ويبلغ 1000 شمعة في المتر المربع في الوضع العادي.

2- يعمل هاتف iPhone 15 Pro Max بمعالج أقوى من المعالج الذي يعمل به هاتف هونر:

يعمل كلا الهاتفين بمعالجات حديثة وقوية، ولكن هاتف iPhone 15 Pro Max يتفوق على معظم الهواتف المتوفرة في الأسواق بالأداء، فهو يعمل بمعالج A17 Pro الأفضل والأحدث من آبل ويأتي مع وحدة معالجة مركزية مكونة من 6 نويات، ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 6 نويات ومحرك عصبي مكون من 16 نواة، ويأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

أما هاتف Honor Magic 6 Pro فيعمل بأحدث المعالجات من كوالكوم وهو معالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يمتاز بقوة الأداء والسرعة في معالجة المهام المتعددة؛ مما يسمح لك بتشغيل جميع التطبيقات بسلاسة، وممارسة الألعاب الكثيفة دون مواجهة أي مشكلات.

يأتي هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

3- يحتوي Honor Magic 6 Pro على كاميرا مقرّبة بدقة قدرها 180 ميجابكسل:

يحتوي هاتفا Honor Magic 6 Pro و iPhone 15 Pro Max على كاميرات خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

Honor Magic 6 Pro iPhone 15 Pro Max الأساسية عدسة واسعة (wide) تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.4. عدسة واسعة (wide) تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8. الثانية عدسة مقربة من نوع بيريسكوب تأتي بدقة قدرها 180 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.6. عدسة مقربة من نوع بيريسكوب تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.8. الثالثة عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0. عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

أكثر ما يميز نظام الكاميرا في هاتف هونر العدسة المقرّبة التي تأتي بدقة قدرها 180 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمقدار يبلغ 2.5x، والتكبير الرقمي بمقدار يبلغ 100x.

كلا الهاتفين يُنتجان صورًا عالية الجودة والوضوح، ولكن Honor Magic 6 Pro يتفوق على هاتف آيفون عندما يتعلق الأمر بالتكبير الرقمي، ويتفوق هاتف آيفون على هاتف هونر بوضوح ودقة وجودة مقاطع الفيديو.

4- يتكامل iPhone 15 Pro Max مع منظومة آبل:

من المزايا الرئيسية لهاتف iPhone 15 Pro Max التكامل العميق مع الأجهزة الأخرى في منظومة آبل، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون حواسيب ماك، وساعات آبل الذكية، وسماعات AirPods، يناسبهم هاتف iPhone 15 Pro Max أكثر من هاتف هونر.

أما هاتف Honor Magic 6 Pro فيتكامل بنحو أفضل مع الأجهزة التي تعمل بواجهة المستخدم MagicOS الخاصة بشركة هونر.

5- يحتوي Honor Magic 6 Pro على بطارية أكبر من بطارية هاتف آيفون:

يمتاز هاتفا Honor Magic 6 Pro و iPhone 15 Pro Max بعمر البطارية الذي يدوم طوال اليوم، وقد يمتد إلى يومين في حال الاستخدام الخفيف. ومع ذلك، فإن Honor Magic 6 Pro يتضمن بطارية تبلغ سعتها 5600 ميلّي أمبير في الساعة وهي أكبر بكثير من بطارية هاتف iPhone 15 Pro Max التي تبلغ سعتها 4441 ميلي أمبير في الساعة.

يتفوق Honor Magic 6 Pro على هاتف آيفون بسرعة الشحن؛ إذ تدعم بطاريته الشحن السلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا.

أما بطارية هاتف آيفون فتدعم الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi2) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

6- السعر:

يُباع هاتف Honor Magic 6 Pro بسعر قدره 1100 جنيه إسترليني للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت، ويُباع هاتف iPhone 15 Pro Max بسعر يبدأ من 1200 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Honor Magic 6 Pro و iPhone 15 Pro Max:

Honor Magic 6 Pro iPhone 15 Pro Max المعالج معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. معالج (Apple A17 Pro) السُداسي النوى والمُصنع بتقنية قدرها 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 180 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود والأخضر. التيتانيوم الطبيعي، والأسود، والأبيض، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 14. iOS 17. الوزن 225 جرامًا. 221 جرامًا. السعر 1100 جنيه إسترليني للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. يبدأ من 1200 دولار.