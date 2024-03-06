“عوائد المالية” تعلن تأسيسَ صندوق أراك للشركات الفائقة النمو

أعلنت “عوائد المالية بالشراكة مع إندور كابيتال تأسيس صندوق أراك للاستثمار في الشركات الفائقة النمو، وهو صندوق رأس مال استثماري مرخص من هيئة السوق المالية تحت إدارة شركة عوائد الأصول المالية، بالتعاون مع شركة إندور كابيتال كمستشار إستراتيجي في الصندوق.

ويأتي تأسيس الصندوق في ظل الأوضاع الراهنة في العالم التي تتسم بالركود والأزمات الاقتصادية، بهدف الاستفادة من فرصة النمو التي تحققها المملكة العربية السعودية؛ وذلك من خلال الاستثمار في الشركات العالمية الناجحة في قطاع التكنولوجيا، وربطها بالمملكة العربية السعودية، وتكوين علاقات إستراتيجية من شأنها مساعدة هذه الشركات على النمو داخل المملكة.

وأكد عادل العتيق، الرئيس التنفيذي لشركة عوائد الأصول المالية، “شهد الاقتصاد السعودي نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة مما دفع الجهات والبنوك العالمية للإشادة به مع توقعات مستقبلية إيجابية في ظل رؤية المملكة 2030 وأهدافها الإستراتيجية التي ساهمت في تعزيز مكانة البلاد كقوة اقتصادية عالمية رائدة وأثبتت نجاحها في عدة قطاعات بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة الرشيدة في المملكة إذ تُعد هذه العوامل فرصة واعدة للاستثمار في السوق السعودي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تأسيس صندوق أراك كصندوق إستراتيجي للاستثمار في قطاعات مختلفة ومساعدتها على النمو في المملكة”.

وأضاف طارق فهيم المدير العام لشركة إندور كابيتال قائلًا: “نهدف إلى أن يكون صندوق أراك صندوقًا نوعيًا من ناحية قطاعات الشركات المستهدفة للاستثمار مثل تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الحيوية والكهرباء والخدمات اللوجستية الذكية وأشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأيضًا من ناحية آلية الطرح وخيارات الخروج”.

الصندوق بحجم قدره 200 مليون دولار ويركز على الاستثمار في الأسهم الأولية والثانوية في عدة شركات في مرحلة النمو والتوسع ويوفر للمساهمين خيارات خروج متعددة، تبدأ في وقت مبكر من نهاية السنة الثانية وتمتد حتى السنة الخامسة، ومن المتوقع أن يساهم الصندوق في زيادة إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 10 مليارات دولار مما يعزز نمو الاقتصاد السعودي.

يهدف الصندوق إلى أن يكون بمنزلة الجسر الرئيسي الذي يربط المملكة العربية السعودية بالعالم وذلك من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة والرائدة في مجال التكنولوجيا.

الجدير بالذكر أن الصندوق تحت إدارة شركة عوائد الأصول المالية، بالتعاون مع شركة إندور كابيتال كمستشار إستراتيجي للصندوق إذ تُعد من كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، وقد استثمرت سابقًا في عدة شركات في السيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمن هذه الشركات خمس شركات تجاوزت قيمتها مليار دولار (يونيكورن).