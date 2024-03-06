ريلمي تعلن هاتف Realme 12

أصبحت سلسلة Realme 12 من ريلمي مكونة الآن من أربع أجهزة بفضل الإضافة الحديثة إلى التشكيلة، وهي Realme 12.

ويعد الجهاز الجديد بمنزلة الهاتف الوحيد ضمن سلسلة Realme 12 المتضمن شاشة من نوع LCD، كما أنه لا يتميز بجهة خلفية جلدية، مع أنه يحتفظ بالتصميم نفسه المستوحى من تصميم الساعة.

ويوفر الهاتف مجموعة الشرائح +Dimensity 6100 إلى جانب كاميرا بعدسة رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل مع تقريب بقدرة تبلغ 3X وبطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير مع شحن بقوة قدرها 45 واطًا.

وصممت ريلمي هاتف Realme 12 بالاعتماد على شاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.72 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

وتتميز الشاشة بسطوع يصل إلى 950 شمعة في المتر المربع وتحتوي أيضًا كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وتوفر ريلمي كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل تستخدم مستشعر ISOCELL HM6 الذي يوفر تكبيرًا داخليًا بمقدار 3X، إلى جانب عدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

وزودت الشركة الهاتف بمعالج +MediaTek Dimensity 6100 المقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة قدرها إما 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

ويعد هذا الجهاز بمنزلة هاتف ريلمي الأول المزود بالزر الديناميكي للعلامة التجارية. ويعمل زر الطاقة بمنزلة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ويمكنه أيضًا التبديل بين 7 وظائف، مثل تشغيل تطبيق الكاميرا وتبديل وضع عدم الإزعاج بالضغط لمدة طويلة.

ويعمل Realme 12 بواجهة المستخدم Realme UI 5 المستندة إلى أندرويد 14 ويتميز ببطارية قدرها 5000 ميلي أمبير مع شحن بقوة قدرها 45 واطًا.

وتشمل المزايا البارزة الأخرى مكبرات صوت استريو ومنفذًا لسماعة الرأس، في حين تشمل خيارات الاتصال شريحة اتصال مزدوجة و 5G و WiFi 5 و Bluetooth 5.2 و GNSS و USB Type-C.

ويأتي هاتف ريلمي الجديد بألوان Twilight Purple و Woodland Green، ويبدأ السعر من 205 دولارات لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، ويصل سعر نسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت إلى 215 دولارًا.