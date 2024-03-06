جوجل تحذرك من حدود السرعة ضمن تطبيق Waze

أعلنت جوجل العديد من المزايا الجديدة لتطبيق الخرائط المسمى Waze من أجل جعل رحلتك آمنة، إذ تساعدك هذه التحديثات في الحصول على معلومات بخصوص التنقل في الطرق والعثور على مواقف السيارات والمزيد، وذلك بفضل الرؤى المقدمة من سائقي Waze المحليين وأعضاء المجتمع وشركاء البلدية.

ويساعد Waze السائقين في التنقل بأمان وسهولة من خلال تسليط الضوء على الطرق المعرضة للاصطدامات على طول الطريق، أو عرض مخاطر الطريق، مثل الحفر ومعابر السكك الحديدية والطقس السيئ، أو إظهار محطات شحن السيارات الكهربائية القريبة.

وتساعد جوجل السائقين في التنقل في الدوارات الصعبة، إذ قد تكون معرفة كيفية التنقل في الدوار أمرًا مربكًا، وخاصة إذا كنت في جزء جديد من المدينة.

وترى الآن بوضوح متى تدخل الدوار والمسار الذي تختاره ومكان الخروج، وذلك بمساعدة أعضاء مجتمع Waze المحليين.

كما أصبح بإمكانك المساعدة في الحفاظ على سلامة المستجيبين الأوائل على طول طريقك، وينبهك التطبيق الآن عند توقف مركبات الطوارئ، مثل سيارة الإسعاف، على طول طريقك حتى تتمكن من ضبط قيادتك حسب الحاجة، مما يحافظ على سلامتك أنت والمستجيبين الأوائل.

وتتوفر هذه الميزة للسائقين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وفرنسا بفضل المعلومات الواردة من شركاء Waze للمدن، ومن المفترض أن تصل إلى المزيد من البلدان قريبًا.

وتبدأ جوجل بعرض تنبيهات عندما يكون حد السرعة على وشك الانخفاض على طول طريقك، مما يمنحك مزيدًا من الوقت لإبطاء السرعة والتكيف بأمان مع ظروف الطريق المتغيرة، وذلك بفضل معلومات Waze المحدثة بخصوص حدود السرعة حول العالم.

وتحصل الآن على تحذيرات مبكرة بخصوص المنعطفات الحادة ومطبات السرعة وأكشاك رسوم المرور حتى تتمكن من الاستعداد، وذلك بفضل مجتمع سائقي Waze الذين يحدثون الخريطة بانتظام.

وتتعاون Waze مع منصة تكنولوجيا مواقف السيارات السحابية Flash Parking لتقديم المزيد من المعلومات المفيدة بخصوص مواقف السيارات، ويشمل ذلك تكاليفها، وإذا كانت مغطاة، وإذا كان الوصول إليها ممكنًا بالكراسي المتحركة، وإذا كانت هناك خيارات لصف السيارات، وإذا كانت هناك محطات شحن للسيارات الكهربائية متاحة.

ويعمل Waze على تسهيل رؤية المعلومات بخصوص مساراتك المعتادة، ويشمل ذلك تحديثات حركة المرور المباشرة والتأخيرات على طول الطريق.

ويمكنك استخدام هذه المعلومات لمقارنة مساراتك المفضلة بسرعة مع الطرق البديلة واختيار المسار المناسب لك.