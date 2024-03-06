تيك توك تعزز مكانتها في مجال مقاطع الفيديو الطويلة

أعادت تيك توك تسمية برنامج تحقيق الدخل Creativity Program إلى Creator Rewards، ويحتاج منشئو المحتوى إلى إنشاء مقاطع فيديو تزيد مدتها على دقيقة لتحقيق الدخل من خلال البرنامج.

ويأتي ذلك بعد أن أغلقت المنصة في شهر نوفمبر صندوق منشئي المحتوى السابق، وهو البرنامج الذي لم يكن يتطلب مدة محددة لمقطع الفيديو.

وكانت تيك توك قد قدمت قبل عام طريقة جديدة لمنشئي المحتوى لكسب المال من خلال إنشاء مقاطع فيديو طويلة.

وطالب البرنامج المسمى Creativity Program الذي كان في مرحلة تجريبية المستخدمين بنشر مقاطع تزيد مدتها على دقيقة من أجل التأهل لتحقيق الدخل، مما يدل على تحول في الطريقة التي تريد بها الشركة أن يستخدم الأشخاص منصتها.

وتبتعد تيك توك تدريجيًا عن أسلوب الفيديو القصير الذي جعل المنصة اسمًا مألوفًا.

وتقول تيك توك إن برنامج Creator Rewards يحسب المدفوعات بناءً على صيغة المكافآت المحسنة التي تركز على الأصالة ومدة التشغيل وقيمة البحث وتفاعل الجمهور.

وغالبًا ما اشتكى منشئو المحتوى من انخفاض العوائد من صندوق منشئي المحتوى الأصلي، إذ كانوا يكسبون أحيانًا بضعة دولارات مقابل ملايين المشاهدات.

ويَعد الصندوق الحديث لمقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها دقيقة واحدة بتصحيح هذا الأمر، إذ قالت تيك توك إن البرنامج يؤدي إلى دفعات مرتفعة لمنشئي المحتوى.

وأوضحت المنصة أن أرباح منشئي المحتوى قفزت بمقدار 250 في المئة في الأشهر الستة الماضية، وأن عدد منشئي المحتوى الذين يحصلون على 50 ألف دولار شهريًا قد تضاعف.

وأصبح من الصعب التمييز بين ما يجعل تنسيق تيك توك مختلفًا عن تنسيق يوتيوب، إذ يمكن أن يصل طول مقطع تيك توك إلى 30 دقيقة في بعض الحالات.

كما تشجع الشركة منشئي المحتوى على نشر مقاطع فيديو أفقية مقابل تعزيز المنصة لهذا المحتوى، وبمعنى آخر، فإن الشركة تروج لإنشاء المحتوى الطويل الذي كانت تحاربه قبل خمس سنوات.

وتعمل تيك توك أيضًا على توسيع نطاق الوصول إلى المزايا المتميزة لمحتوى البث المباشر، إذ أصبحت اشتراكات Live مفتوحة الآن لمنشئي المحتوى الذين لا يبثون بطريقة مباشرة، والذين يمكنهم تحصيل أموال من المعجبين مقابل المحتوى والمزايا الحصرية.

ويستطيع القائمون بالبث المباشر بيع امتيازات، مثل الشارات والمحادثات الخاصة بالمشتركين فقط.