تحديث iOS 17.4.. إليك أبرز 5 مزايا جديدة قادمة إلى هواتف آيفون

بدأت شركة آبل بإطلاق تحديث iOS 17.4 الجديد لهواتف آيفون، ويأتي هذا التحديث مع العديد من المزايا والتحسينات الجديدة لتعزيز تجربة استخدام هواتف آيفون، فقد أضافت آبل مزايا جديدة إلى تطبيق البودكاست، وحسّنت مزية حماية الجهاز المسروق، بالإضافة إلى المزايا الجديدة والتغييرات الجذرية الموجهة إلى المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي بنحو خاص.

وفيما يلي، سنذكر أبرز 5 مزايا جديدة في هذا التحديث:

1- تعديلات في قسم صحة البطارية:

عدّلت آبل قسم (صحة البطارية) Battery Health في تحديث iOS 17.4 في هواتف iPhone 15 الجديدة. فإذا انتقلت إلى تطبيق الإعدادات، ثم اخترت (البطارية) Battery، سترى حال البطارية إما أنه (طبيعي) Normal أو (غير معروف) Unknown وغير ذلك؛ بحسب حال بطارية هاتفك، ولن تظهر النسبة المئوية التي كانت تظهر سابقًا والتي تدل على صحة البطارية.

كما ستجد المزيد من التفاصيل عن حال البطارية في قسم (صحة البطارية) Battery Health، مثل: السعة القصوى للبطارية، وعدد دورات الشحن المكتملة لبطارية هاتفك.

2- رموز تعبيرية جديدة:

يتضمن تحديث iOS 17.4 مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة التي يبلغ عددها 118 رمزًا، ومعظم هذه الرموز التعبيرية عبارة عن رموز مُشتقة من الرموز التعبيرية الموجودة سابقًا، مع وجود بعض الرموز التعبيرية الجديدة كُليًا.

3- نسخ حلقات البودكاست في تطبيق Podcasts:

حصل تطبيق Podcasts على مزية جديدة في تحديث iOS 17.4 وهي مزية نسخ حلقات البودكاست؛ مما يسمح لك بالحصول على نسخة مكتوبة من حلقة البودكاست التي تستمع إليها، وتعمل هذه المزية بنحو تلقائي، وهي متاحة لجميع برامج البودكاست التي تُعرض باللغة الإنجليزية، أو الألمانية، أو الفرنسية، أو الإسبانية.

ولتجربة هذه المزية عند الاستماع إلى حلقة من برنامج البودكاست المفضل لديك، انقر فوق الأيقونة التي تظهر كنص في الزاوية اليسرى السفلية، وستحصل على نص مكتوب لحلقة البودكاست يظهر بنحو تدريجي بالتزامن مع الكلام المسموع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البحث عن كلمات معينة في حلقة البودكاست بعد نسخها بالنقر فوق زر البحث في الجهة السفلية، وستنتقل مباشرة إلى الجزء الذي يتضمن الكلمة التي تبحث عنها.

4- تغييرات في متجر التطبيقات لمستخدمي آيفون في دول الاتحاد الأوروبي:

لم يعد مستخدمو آيفون في دول الاتحاد الأوروبي مقيدين بمتجر التطبيقات الخاص بشركة آبل (آب ستور)، ويمكنهم استخدام متاجر تطبيقات بديلة لتثبيت التطبيقات.

سيتمتع المستخدمون بحُرية تنزيل أي تطبيقات يرغبون فيها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار متجر التطبيقات المفضل لديهم ليكون المتجر الأساسي في الهاتف، وتثبيت متصفحات ويب مختلفة مع إمكانية اختيار متصفح افتراضي غير سفاري، بالإضافة إلى منح المستخدمين القدرة على الدفع عبر وسائل دفع بديلة.

5- تحديثات جديدة في مزية حماية الجهاز المسروق:

إذا كنت تستخدم مزية حماية الجهاز المسروق، فستتمكن من طلب إجراء تأخير أمني حتى عندما تكون في مكان مألوف؛ إذ سيُضاف إلى قسم (حماية الجهاز المسروق) Stolen Device Protection في تطبيق الإعدادات خيارات جديدة فيما يتعلق بالتأخير الأمني، وستتمكن من اختيار (دائمًا) always أو (عندما يكون الجهاز بعيدًا عن المواقع المألوفة) away from familiar locations.

يمكنك تعرّف المزيد من المعلومات حول هذه المزية في مقال: “كيفية إعداد مزية حماية الجهاز المسروق الجديدة في نظام iOS 17.3“.