آبل تطلق تحديث iOS 17.4 بتغييرات جذرية

بدأت آبل إطلاق تحديث iOS 17.4 الجديد مع مزايا جديدة وتغييرات جذرية موجهة إلى المقيمين في الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.

وتأتي تلك التغييرات الجديدة لتتماشى مع قانون الأسواق الرقمية DMA الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الشركات التقنية الكبرى لفتح أنظمتها وخدماتها أمام الشركات الأخرى والمطورين المستقلين.

وسيكون بإمكان المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من تلك التغييرات الجديدة التي تسمح لهم بتثبيت التطبيقات من متاجر التطبيقات البديلة، وتثبيت المتصفحات بمحركات تصفح بديلة مع إمكانية التحكم في المتصفحات الافتراضية عند فتح متصفح سفاري أول مرة، بالإضافة إلى منح المستخدمين القدرة على الدفع عبر وسائل دفع بديلة.

وأجرت آبل تغييرات عالمية في تطبيقات الألعاب، إذ باتت تسمح الآن بتطبيقات الألعاب السحابية مثل Xbox Cloud Gaming من مايكروسوفت و GeForce NOW من إنفيديا، كما أصبحت الألعاب المصغرة وروبوتات الدردشة والمكونات الإضافية قادرة الآن على استخدام نظام الشراء داخل التطبيق.

ويأتي تحديث iOS 17.4 بعدد من المزايا الأخرى التي ستكون متاحة لكافة المستخدمين على نطاق عالمي، ومنها إضافة بعض الرموز التعبيرية الجديدة، وخاصية عرض النص المصاحب للحلقات الصوتية في تطبيق “بودكاست” مع إمكانية مزامنة النص مع الصوت، وتدعم تلك الميزة في الوقت الحالي عدة لغات محدودة، مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية.

وأضافت آبل خيارًا جديدًا في ميزة “حماية الجهاز المسروق” يتيح تفعيل التأخير الأمني لمدة ساعة عند محاولة تعطيلها على نحو دائم وفي كافة الأماكن وليس الأماكن المألوفة فقط.

وتتيح آبل عبر تحديث iOS 17.4 مزايا أخرى، مثل إضافة الملفات الموسيقية التي يتعرفها الجهاز إلى قوائم التشغيل، وعرض معلومات البطارية في هواتف آيفون 15 وآيفون 15 برو على نحو تفصيلي، ومنها تاريخ تصنيع البطارية وعدد دورات الشحن وأول استخدام للبطارية، وغيرها.