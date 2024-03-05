TCL تطلق نظارة الواقع المعزز RayNeo X2

أطلقت TCL نظارة الواقع المعزز العاملة بالذكاء الاصطناعي RayNeo X2 للسوق العالمية من خلال منصة التمويل الجماعي Indiegogo.

وتوفر نظارات الواقع المعزز إمكانات موسعة لإدماج النموذج اللغوي الكبير للذكاء الاصطناعي مع الواقع المعزز.

وتعد RayNeo بمنزلة شركة رائدة في مجال منتجات الواقع المعزز المخصصة للمستهلكين، وهي علامة تجارية تابعة لشركة TCL.

وتستخدم نظارة الواقع المعزز RayNeo X2 تقنية الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط، ويعد إطلاقها العالمي عبر Indiegogo لحظة محورية في إدماج الواقع المعزز مع الذكاء الاصطناعي، وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة، هوي لي.

وتعمل نظارات الواقع المعزز الجديدة هذه على تحرير الذكاء الاصطناعي من واجهة افتراضية قائمة على النصوص، مع إدماج النماذج اللغوية الكبيرة مع الحوسبة المكانية المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وقال لي إن TCL تتطلع إلى مشاركة تكنولوجيا نظارة الواقع المعزز الجديدة مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم لتعكس التآزر الثوري بين الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي.

وتقدم RayNeo X2 شاشات متطورة تعرض الصورة الرمزية الثلاثية الأبعاد لمساعد الذكاء الاصطناعي مباشرةً في مجال رؤية المستخدم، وهي تدمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في تجارب المستخدم الواقعية.

ويفهم الذكاء الاصطناعي البديهي لنظارات الواقع المعزز الاستفسارات المنطوقة لمرتديها ويولد استجابات شبيهة بالردود البشرية، وهو يعمل بصفته مساعد الذكاء الاصطناعي اليومي الذي يوفر التنقل دون استخدام اليدين للوظائف باستخدام المطالبات الصوتية.

وتتيح الحوسبة المكانية لنظارة RayNeo X2 للذكاء الاصطناعي التفاعل مع تجارب المستخدم البصرية والسمعية والحسية.

وتحتوي RayNeo X2 كاميرا بدقة قدرها 16 ميجابكسل وميكروفونات دقيقة وتتبع بمقدار 6 درجات من الحرية.

وينشئ الجهاز اتصالًا مع البيئة المحيطة من أجل توفير تجربة مستخدم مناسبة، ويستخدم تقنية تعرف الكائنات لتحديد العناصر المرئية ببراعة وينظر إلى الجهاز على أنه موسوعة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتعتمد نظارة RayNeo X2 على منصة الذكاء الاصطناعي العالمية المصممة لنظارات الواقع المعزز RayNeo AI Studio، وهي تدعم تعرف الوسائط المتعددة ومصادر البيانات عبر الإنترنت في الوقت الفعلي.

كما أنها متوافقة مع ChatGPT ويمكن للمستخدمين إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام اللغة الطبيعية.

وتوفر نظارة TCL سطوعًا يصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع، مع نفاذية بصرية قدرها 85 في المئة، مما يعني أنه يمكن رؤية عيون المستخدم بوضوح من خلالها.

وتسمح النظارة بمشاهدة المحتوى بطريقة سهلة سواء أثناء النهار أو الليل، كما أنها مزودة بمنصة Snapdragon XR2.

وتطرح TCL النظارة عبر منصة التمويل الجماعي Indiegogo، ويمكن للداعمين الأوائل الحصول عليها مقابل 650 دولارًا، في حين أن السعر الأصلي هو 900 دولار، ومن المقرر أن يبدأ شحنها هذا الشهر.