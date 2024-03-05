STC تفوز بجائزة المشغل البلاتيني لعام 2023 ​​​​​​​

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فوز شركة STC بجائزة المشغل البلاتيني لأفضل مقدمي الخدمات أداء فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة لعام 2023، وقد سلّم معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي درع الجائزة للرئيس التنفيذي لمجموعة STC، وذلك عبر منصة المؤتمر التقني الدولي ليب 24 المقام بالعاصمة الرياض.

وبينت الهيئة أن فوز شركة STC يأتي بعد تحقيقها المعدل الأعلى في قياس عدد من المعايير، ومن أبرزها استضافة الألعاب الإلكترونية محليًا، وتحسين جودة تجربة الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى دعم باقات الألعاب الإلكترونية، ودعم مجتمع اللاعبين.

ويشار إلى أن جائزة المشغل البلاتيني للألعاب أطلقت ضمن مبادرة Game Mode التي تأتي في إطار اهتمام هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية برفع جودة الخدمات، وسعيها إلى تحسين تجربة المستخدمين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج القياسات والمؤشرات، إلى جانب تمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.