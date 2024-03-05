MSI تجهز لإطلاق بطاقتين RTX 4070 Ti Super من سلسلة Expert و Aero

تستعد شركة MSI للكشف عن بطاقتين رسوميتين جديدتين من نوع RTX 4070 Ti Super، وهما RTX 4070 Ti Super Expert و RTX 4070 Ti Super Aero.

وكشفت الشركة عن سلسلة Expert الجديدة في معرض CES 2024 الذي أقيم في شهر يناير الماضي، وتستخدم MSI هذا التصميم فقط لبطاقة RTX 4080 Super.

ومن ناحية أخرى، فقد أطلقت MSI سلسلة Aero منذ مدة طويلة، لكن لم نرَ الكثير من هذه البطاقات في الأسواق.

وأكد موقع VC، أن شركة MSI تمتلك بالفعل ما مجموعه 12 تصميمًا مختلفًا لبطاقة RTX 4070 Ti Super، لكن هذا لم يمنعها من إضافة اثنين آخرين إلى هذه المجموعة، مع أن الشركة كشفت عن بطاقة RTX 4070 Ti Super منذ أكثر من شهر.

وتتميز تشكيلة بطاقات Expert بتصميم مثير للاهتمام، إذ تستخدم تصميمًا بثلاث فتحات مع مروحتين، واحدة في الجهة العليا والأخرى في الجهة الخلفية من البطاقة، وهما تدفعان الهواء في اتجاهين متعاكسين.

وقررت MSI تسمية نظام التبريد الجديد باسم Flow Frozr، كما يتميز الجزء الأمامي أيضًا بغطاء معدني شبكي.

وتتوفر بطاقة RTX 4070 Ti Super 16 GB Aero في الأسواق، وتعتمد مبردًا هوائيًا قياسيًا باستخدام النفخ الهوائي، وتعمل بتردد يصل إلى 2610 ميجاهرتز، وتُباع حاليًا في موقع Newegg بسعر يبلغ 899 دولارًا.

اللافت أن MSI لم تكشف عنها رسميًا، لكنها متوفرة في الأسواق.