ChatGPT يضيف ميزة النطق الصوتي للإجابات

أطلقت شركة OpenAI تحديثًا بسيطًا لروبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT لإضافة ميزة جديدة تمكنه من قراءة الإجابات صوتيًا.

وتطلق الشركة على الميزة الجديدة اسم “القراءة بصوت عالٍ” Read Aloud، ويمكن للمستخدمين الآن الاستفادة منها في تطبيق ChatGPT في نظامي iOS وأندرويد، وذلك من خلال الضغط المطوّل على الإجابة المعروضة على الشاشة ثم اختيار Read Aloud أو “القراءة بصوت عالٍ”، وفقًا لما نشرته الشركة في حسابها في منصة إكس.

وقالت OpenAI إنها بدأت طرح الميزة في إصدار الويب، إذ يمكن الوصول إليها من خلال النقر على أيقونة الميكروفون الموجودة أسفل الإجابات.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التحكم في الصوت المنطوق من خلال إعدادات التطبيق، إذ تقدم الشركة عددًا من الأصوات التي يمكن تجربتها من أجل قراءة الإجابات.

وتدعم الميزة الجديدة العديد من اللغات، ومنها اللغة العربية، لكن مع وجود بعض الأخطاء في نطق بعض الكلمات أو ضبطها على النحو الصحيح، في حين أنها تدعم لغات أخرى مثل اللغة الإنجليزية على نحو جيد للغاية.

ويتيح روبوت ChatGPT بالفعل ميزة الإدخال الصوتي التي تمكن المستخدمين من طرح الأسئلة والاستفسارات بأصواتهم، إذ يعتمد التطبيق آلية تحويل الصوت إلى نص من أجل فهم الكلام، ثم عرض الردود، في حين تعمل الميزة الجديدة بآلية عكسية لنطق الإجابات صوتيًا بدلًا من عرض النص فقط.

ويستطيع المستخدمون أيضًا التفاعل مع روبوت ChatGPT من خلال وضع المحادثة الصوتية Voice Chat الذي يلغي الحاجة إلى استخدام الإدخال النصي أو النظر إلى الشاشة لقراءة الردود.