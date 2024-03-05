AMD تؤكد تطوير تقنية FSR جديدة تستفيد من مزايا الذكاء الاصطناعي

أكد مارك بابرماستر، كبير المسؤولين التقنيين في شركة AMD، في مقابلة مع قناة No Priors على منصة اليوتيوب، أن الشركة تعمل على ترقية تقنية FSR لتستفيد من مزايا الذكاء الاصطناعي.

وكان الفرق التكنولوجي الرئيسي بين تقنية AMD FSR وحلول المنافسة من إنفيديا DLSS وإنتل XeSS هو امتناع AMD عن استخدام الذكاء الاصطناعي في أي جزء من تقنية FSR. وتكمن قدرة تقنية FSR في تصيير المشهد الرسومي كما لو أنه يعمل بدقة عليا، وستجد أن اللعبة التي تلعبها بدقة قدرها 1080 بكسلًا تبدو كأنها تعمل بدقة قدرها 1440 بكسلًا، بفضل التقنية التي تملأ وحدات البكسل.

وعلى عكس تقنية FSR، تستخدم كل تقنية من تقنيات إنفيديا DLSS و إنتل XeSS الشبكة العصبية العميقة (DNN) لتحسين جودة الصور أو مقاطع الفيديو عبر التغلب على الأخطاء أو التشوهات التي تظهر بسبب اختلاف سرعة التقاط الإطارات عن سرعة عرضها.

وفي الوقت نفسه، تدعم AMD هذه التقنية بتوفير (كود المصدر) الخاص بها للمطورين على منصة GPUOpen مجانًا، وهي أيضا متاحة ضمن محرك Unreal Engine 4 ومحرك Unity، ومن الممكن أن يستخدم مطورو الألعاب هذه التقنية لكي تعمل مع الألعاب دون مشكلة.

والاختلاف بينهما يكمن في إمكانية تشغيل تقنية DLSS على وحدة المعالجة الرسومية من إنفيديا فقط، بعكس تقنية FSR التي تعمل على وحدة المعالجة الرسومية من AMD، وإنفيديا، وإنتل دون قيود.

وفي إجابة عن سؤال من قناة No Priors حول دور الذكاء الاصطناعي في تقنية FSR، رد مارك بابرماستر قائلًا: “يعد عام 2024 عامًا مهمًا لنا؛ لأننا قضينا سنوات عديدة في تطوير قدراتنا في الأجهزة والبرامج للذكاء الاصطناعي. لقد مكنا توًّا مجموعتنا الكاملة من استخدام الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك السحابة والحواسيب الشخصية والأجهزة المدمجة وأجهزة الألعاب”.

وتعد سلسلة البطاقات الرسومية AMD Radeon RX 7000 وسلسلة المعالجات المركزية Ryzen 7000 الأولى من نوعها التي تحتوي على بنية مجموعة التعليمات (ISA)، وهي مجموعة من التعليمات التي يمكن لوحدة المعالجة المركزية (CPU) فهمها وتنفيذها بالاستفادة من تسريع مهام الذكاء الاصطناعي، وتتجه AMD أخيرًا إلى الذكاء الاصطناعي للجيل التالي من تقنية رفع الدقة FSR الخاصة بها.