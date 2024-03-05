يو آي باث تطلق أول مدرسة سعودية للأتمتة

أعلنت يو آي باث UiPath، الشركة الرائدة في مجال برمجيات أتمتة الشركات، اليوم التزامها بدعم جهود التحول الرقمي وتطوير مهارات القوى العاملة باستخدام تكنولوجيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وإطلاق استثمارات جديدة فيها، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2024. وتهدف منصة يو آي باث إلى تعزيز فرص التواصل بين الأفراد والتكنولوجيا والعمليات ضمن منصة واحدة متكاملة للنهوض بالإنجازات البشرية وتحسين الابتكار وإيجاد أساليب عمل جديدة أكثر كفاءة.

وقال روب إنسلين، الرئيس التنفيذي لشركة يو آي باث: “يساهم الذكاء الاصطناعي والأتمتة في إطلاق العنان لإمكاناتنا اللامحدودة كأفراد. وتسعى يو آي باث إلى دفع عجلة الإنجازات البشرية من خلال ابتكار الأدوات التي تتيح للأفراد استكشاف فرص جديدة وتوسيع آفاق الإبداع وتحقيق مزيد من الأهداف، بما يسهم في تأسيس بيئة عمل وعالم أفضل. وتتخطى الأتمتة مسألة تحسين مستويات الكفاءة إلى استكشاف موارد لمعالجة مجموعة من أكبر التحديات التي يواجهها المجتمع، مثل التغير المناخي والرعاية الصحية والاستدامة. ويؤكد حرص يو آي باث على تعزيز حضورها في المملكة وإطلاق المدرسة السعودية للأتمتة التزامها الراسخ بدعم جهود التحول الرقمي في المملكة ودفع عجلة الإنجازات البشرية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة”.

وفي ضوء الشعبية المتزايدة التي تحظى بها تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة، تقدم يو آي باث أحدث ابتكاراتها الرائدة التي تستفيد من جوهر القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في تطوير الشركات، وذلك في القاعة A2 خلال مؤتمر ليب 2024، الذي يستضيفه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (ملهم). وتستعرض الشركة في جناحها حلول الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومنها: فهم المستندات المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية؛ وأداة النسخ واللصق المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ الحل الحائز على العديد من الجوائز، وأداة أوتوبايلوت يو آي باث لأداء المهام.

ويمكن أن تساعد حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي التي تقدمها يو آي باث المؤسسات الحكومية والشركات الاستهلاكية في المملكة على إنجاز التحول الرقمي مع تحسين تجارب الموظفين والمستهلكين. وتستفيد العديد من المؤسسات الحكومية السعودية، ومنها: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة السياحة وشركة إس تي سي السعودية والشركة السعودية للكهرباء والسعودية لهندسة الطيران، من حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي التي توفرها يو آي باث لتسريع نتائج أعمالها.

يو آي باث تفتتح مكتبها في السعودية

شهد مؤتمر ليب أيضاً إعلان يو آي باث افتتاح مكتبها الأول في السعودية في مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض، كجزءٍ من استثمار إستراتيجي يشتمل على مشاريع أخرى في التكنولوجيا وتطوير القوى العاملة. وتلتزم يو آي باث بأن يكون 90% من الموظفين في مقرها بالمملكة من المواطنين السعوديين.

يو آي باث تطلق المدرسة السعودية للأتمتة

أعلنت يو آي باث، بالشراكة مع الأكاديمية السعودية الرقمية، إطلاق أول مدرسة سعودية للأتمتة، وهو برنامج مصمم لتسريع عملية تطوير القوى العاملة المستقبلية في المملكة من خلال اعتماد جلسات تدريب هي الأفضل من نوعها في مجالي الأتمتة والذكاء الاصطناعي. ويمتد المنهاج المكثف والمخصص لمدة ثلاثة أشهر، وهو من ابتكار وتصميم خبراء يو آي باث بهدف تزويد مجموعة أولية من المهنيين السعوديين الشباب بالمهارات التي من شأنها الارتقاء بإمكاناتهم حتى يكونوا مطوري الأتمتة الواعدين. وستقدم مدرسة الأتمتة لطلابها أساسيات الأتمتة من خلال التطوير المتقدم وهندسة الحلول وتقنيات الاختبار، بالإضافة إلى شهادة مهنية للخريجين تساعدهم على بدء مسيرتهم في الاقتصاد الرقمي. كما تعتزم المدرسة استضافة مجموعات جديدة من الطلاب لتلبية تزايد طلب مهارات الأتمتة والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة الأستاذ إبراهيم الناصر، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقدرات ووظائف المستقبل: “يُسعدنا التعاون مع يو آي باث لتطوير الجيل القادم من المواهب السعودية، إذ ستقدّم هذه الأكاديمية مجموعة من الأفراد ذوي المهارات العالية ممّن سيساهمون في تعزيز نجاحنا”.

منصة يو آي باث لأتمتة الشركات تتوفر الآن على السحابة في المملكة

أعلنت يو آي باث توفر خدماتها على هيئة حلول البنية التحتية كخدمة بالتعاون مع الشركة السعودية للحوسبة السحابية، وهي شركة تابعة لمجموعة STC. وبموجب هذه الاتفاقية، تستضيف مراكز البيانات التابعة لشركة الاتصالات السعودية حلول يو آي باث محلياً في المملكة، والتي توفر أمن البيانات للحكومة السعودية والشركات الخاصة وتضمن الامتثال لسيادة البيانات. كما تتوفر منصة يو آي باث داخل المملكة في أماكن العمل. وتُجري المنصة حالياً مناقشات مع شركاء عالميين متخصصين بالتوسع الفائق لتوفير خدماتها عبر سحاباتهم الموزعة في مختلف أنحاء المملكة.

الرئيس التنفيذي لشركة يو آي باث يلقي كلمة رئيسية في مؤتمر ليب 2024

سيلقي روب إنسلين، الرئيس التنفيذي لشركة يو آي باث، كلمة رئيسية في مؤتمر ليب 2024، أحد أكبر التجمعات المتخصصة في التكنولوجيا في العالم والتي تجمع أهم شركات التكنولوجيا الرائدة وأبرز قادة الفكر ممن يدفعون عجلة الابتكار والذكاء الاصطناعي قدماً.

وألقى الرئيس التنفيذي إنسلين كلمته بعنوان: “تجاوز حدود الآلة؛ دور الذكاء الاصطناعي في حفز الإنجازات البشرية”، في الساعة 2:00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة في 4 من مارس خلال ديب فيست، الفعالية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي على هامش مؤتمر ليب، والتي تُقام بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وتستكشف فعالية ديب فيست 2024 مبادرات الحكومة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات التي تقدمها أكثر من 120 شركة، خلال سلسلة من المسارات المخصصة والجلسات التدريبية والعروض التوضيحية الحية وجلسات الابتكار وعروض الشركات الناشئة.