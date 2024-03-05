يوتيوب تعاني عطلًا مفاجئًا وجوجل تعمل على حله

يعاني بعض المستخدمين عدم قدرتهم على مشاهدة مقاطع الفيديو في منصة مشاركة الفيديو يوتيوب، نظرًا إلى عطل مفاجئ في المنصة مساء اليوم الثلاثاء.

وأكدت جوجل الانقطاع الذي أصاب المنصة، وقالت عبر موقع الدعم الفني في منشور أخير إن المستخدمين قد يواجهون صفحة رئيسية فارغة أو رسائل خطأ أو أيقونات التحميل في أثناء التمرير في مقاطع الفيديو القصيرة Shorts، أو نفاد المقاطع التي يمكن مشاهدتها في خلاصة مقاطع Shorts.

وأفادت جوجل بأنها على علم بالتقارير التي تخص مشكلات تحميل مقاطع يوتيوب، وأنها تعمل على حلها في الوقت الحالي.

وأكدت يوتيوب أيضًا المشكلة عبر منشور لها في أحد الحسابات الرسمية لها في منصة إكس، وشاركت رابطًا للمنشور نفسه الذي نشرته جوجل في موقع الدعم الفني.

وظهرت انقطاعات أخرى مساء اليوم الثلاثاء في المنصات الاجتماعية التابعة لشركة ميتا، مثل فيسبوك وإنستاجرام وثردز بالإضافة إلى منصة Discord.

ويبدو الانقطاع الذي أصاب منصة يوتيوب محدود النطاق، خلافًا للانقطاع الذي أصاب منصات شركة ميتا على نطاق عالمي.

وما زال السبب الجذري لهذه الانقطاعات الواسعة النطاق غير واضح حتى الآن.