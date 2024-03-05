نوثينج تكشف عن سماعات لاسلكية جديدة

كشفت شركة نوثينج Nothing البريطانية عن سماعات لاسلكية جديدة من علامتها التجارية الفرعية CMF، وهي تضم سماعة الأذن CMF Buds بالإضافة إلى سماعة CMF Neckband Pro التي تحتوي على سوار يلتف حول الرقبة، بالتوازي مع إعلان هاتفها الجديد Nothing Phone 2a.

وتحتوي سماعة CMF Buds على محرك حجمه 12.4 ملم، وزعمت الشركة أنها أضافت تقنية أطلقت عليها اسم Ultra Bass 2.0 من أجل توفير تجربة استماع غامرة، بالإضافة إلى خمسة إعدادات لموازن الصوت EQ من أجل ضبط الصوت وفقًا للتفضيلات الشخصية للمستخدمين.

وتدعم السماعة خاصية الإلغاء النشط للضوضاء حتى شدة قدرها 42 ديسيبل، مع أربعة ميكروفونات عالية الدقة مزودة بتقنية Clear Voice لتنقية الصوت وتقليل ضوضاء الرياح، حتى تصبح المكالمات واضحة.

ويصل عمر البطارية في السماعة إلى 8 ساعات قابلة للتمديد حتى 35 ساعة مع علبة الشحن، كما تدعم السماعة ميزة الشحن السريع، إذ تستطيع العمل لما يزيد على 6 ساعات عند شحنها لمدة قدرها 10 دقائق، وتعمل السماعة بتقنية بلوتوث 5.3 وتدعم التحكم باللمس ومقاومة الماء والغبار بمعيار IP54.

وفيما يتعلق بسماعات الرقبة CMF Neckband Pro، فهي تحتوي على محرك صوت حجمه 13.6 ملم بالتقنيات نفسها الموجودة في سماعة CMF Buds، وهي تضم خمسة ميكروفونات عالية الدقة مع تقنية إلغاء الضوضاء حتى شدة قدرها 50 ديسيبل، ويصل عمر البطارية فيها إلى 37 ساعة مع دعم الشحن السريع الذي يجعل الساعة تعمل لمدة تصل إلى 18 ساعة عند شحنها لمدة قدرها 10 دقائق فقط، وتدعم سماعة CMF Neckband Pro بلوتوث 5.3، ومعيار IP55 لمقاومة الماء والعرق والغبار.

وتطرح شركة نوثينج السماعتين بعدة ألوان، وهي البرتقالي والرمادي الفاتح والرمادي القاتم، بسعر قدره 30 دولارًا لسماعة CMF Buds، وسعر قدره 25 دولارًا لسماعة CMF Neckband Pro، علمًا بأن السماعتين متوافقتان مع تطبيق نوثينج X لتخصيص تجربة الاستماع والتحديثات.

وستتوفر سماعة CMF Buds في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس الجاري، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.