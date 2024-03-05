نوثينج تعلن هاتفها الذكي 2a

أطلقت نوثينج هاتفها الذكي الثالث المسمى 2a، وهو جهاز من الفئة المتوسطة يختلف قليلًا عن الأجهزة الرائدة للشركة، وخاصة في قسم التصميم.

ولا يزال الهاتف يحتوي بعض المواصفات الأساسية المتميزة، كما أنه يأتي بسعر يتماشى مع أسعار أجهزة الفئة المتوسطة.

ويبدو هاتف 2a وكأنه جهاز صغير الحجم ذو شكل يشبه الصندوق، وهو يحتفظ بالتصميم الشفاف للعلامة التجارية الذي يعرض المكونات الداخلية، مثل البراغي والكابلات المطاطية.

ويحتوي الجهاز جزيرة دائرية الشكل تتضمن كاميرا مزدوجة مكدسة أفقيًا، ومحاطة بثلاثة أضواء Glyph، وتدعم الأضواء الثلاثة الإشعارات و Glyph Timer و Glyph Torch و Glyph Progress.

ويأتي الهاتف مزودًا بواجهة Glyph مع 26 منطقة قابلة للعنونة بطريقة فردية. وحصل الهاتف على شهادة IP54، مما يعني أنه مقاوم للغبار والماء.

ويتميز هاتف نوثينج الجديد بشاشة مسطحة من نوع OLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 1084×2412 بكسل ومعدل تحديث قدره 120 هرتز وذروة سطوع قدرها 1300 شمعة في المتر المربع مع دعم HDR10.

وتحيط الإطارات الرفيعة بالشاشة التي تتضمن فتحة للكاميرا الأمامية البالغة دقتها مقدار 32 ميجابكسل، ويوجد أيضًا ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

ويأتي هاتف 2a مزودًا بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم تقنية تثبيت الصورة بصريًا، إلى جانب عدسة واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويحتوي الجهاز مزايا متنوعة، مثل UltraXDR و Motion Capture و Night Mode و Action Mode و Portrait Optimizer.

زودت نوثينج هاتفها الذكي بمعالج MediaTek Dimensity 7200 Pro المقترن بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

ويستمد الهاتف الذكي طاقته من بطارية تبلغ سعتها مقدار 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واط.

ويمكن إعادة شحن البطارية من مقدار 0 في المئة إلى 100 في المئة في 59 دقيقة، وتقول الشركة إن البطارية ستحتفظ بمقدار 90 في المئة من سعتها بعد 1000 دورة شحن، أو أكثر من ثلاث سنوات من الاستخدام اليومي.

ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم Nothing OS 2.5 المستندة إلى أندرويد 14، ويحصل على ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل وأربع سنوات من تصحيحات الأمان.

وتتضمن خيارات الاتصال WiFi 6 و Bluetooth 5.3 و Dual 5G و NFC.

ويأتي هاتف 2a بخيارين لونيين هما الأبيض والأسود، ويبدأ سعره من 330 يورو لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، في حين تأتي نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر قدره 380 يورو.