منتدى HDMI يرفض اقتراح AMD لدعم HDMI 2.1 في نظام Linux

واجهت تعريفات AMD المفتوحة المصدر الخاصة بالبطاقات الرسومية في نظام Linux عقبة في إضافة دعم منفذ +HDMI 2.1 بسبب المتطلبات القانونية لمنتدى HDMI.

ومع أن AMD بذلت محاولات عديدة لإيجاد حل لهذا الأمر، رفض منتدى HDMI اقتراح AMD مما حرم مستخدمي بعض البطاقات الرسومية Radeon القدرة على استخدام المزايا المتقدمة لهذا المنفذ مثل: دقة عرض قدرها 4K بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ودقة عرض قدرها 5K بمعدل تحديث قدره 240 هرتزًا.

وقال مهندس Linux في AMD، أليكس دويتشر، في تقرير يوضح المشكلة: “لقد رفض منتدى HDMI اقتراحنا للأسف. وفي الوقت الحالي، لا يمكن دعم منفذ HDMI 2.1 المفتوح المصدر دون مخالفة متطلبات منتدى HDMI”.

وعلى مدى ثلاث سنوات، كانت AMD تحاول حل مشكلة منفذ HDMI 2.1 لمستخدمي نظام Linux ليدعم دقة عرض قدرها 4K بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ودقة عرض قدرها 5K بمعدل تحديث قدره 240 هرتزًا.

وتعود أسباب هذه المشكلة إلى تقييد منتدى HDMI الوصول العام إلى مواصفات المنفذ، وكانت هذه الخطوة تهدف إلى ضمان وصول الشركات الصانعة والمطورين المعتمدين إلى التفاصيل الفنية اللازمة لدعم مزايا منفذ HDMI في منتجاتهم. لكن في الوقت نفسه أعاقت هذه الخطوة بشدة دعم تعريفات AMDGPU المفتوحة المصدر. وردًا على ذلك، تعاونت AMD ومؤسسة X.Org مع منتدى HDMI للتوصل إلى حل يسمح بإضافة هذا الدعم لمواصفات HDMI.

وقد أمضى مهندسو Linux في AMD، بالتعاون مع الفريق القانوني للشركة، شهورًا في تقييم جميع مزايا HDMI لتحديد إمكانية دعمها في تعريفات AMDGPU المفتوحة المصدر. وبحسب ما ورد طوروا برمجيات داخلية وانتظروا الموافقة من منتدى HDMI.

وفي نهاية المطاف رفض منتدى HDMI طلب AMD الحصول على دعم تعريفات AMDGPU المفتوحة المصدر.

ونتيجة لذلك، توصي AMD مستخدمي نظام Linux باستخدام منفذ DisplayPort بدلًا من منفذ HDMI.