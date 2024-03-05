مبيعات هواتف آيفون تشهد تراجعًا حادًا في الصين

تراجعت مبيعات هواتف آيفون الخاصة بشركة آبل في الصين بنسبة قدرها 24% على أساس سنوي مع مطلع عام 2024 الجاري، وفقًا لما ذكرته مؤسسة أبحاث السوق Counterpoint في تقرير أخير لها.

ورصد التقرير مبيعات الهواتف الذكية في السوق الصينية خلال الأسابيع الستة الأولى من العام الجاري، وأظهرت البيانات أيضًا نموًا ملحوظًا في مبيعات الهواتف الذكية لشركة هواوي الصينية بنسبة وصلت إلى 64% على أساس سنوي، بفضل عودتها القوية بسلسلة هواتف “ميت 60” الرائدة.

وتواصل مبيعات هواتف آيفون التراجع في السوق الصينية، التي تُعد ثالث أكبر سوق لشركة آبل الأمريكية فيما يتعلق بإيرادات المبيعات، وذلك بسبب تراجع مبيعات الهواتف الذكية عمومًا هناك مع حالة الانكماش الاقتصادي، بالإضافة إلى المنافسة القوية مع الشركات التقنية المحلية في الصين مثل هواوي وهونر وشاومي وفيفو.

وقال كبير المحللين في شركة Counterpoint إن هواتف آيفون 15 تُعد أجهزة رائعة، لكنها لا تحتوي على ترقيات كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة، لذلك يشعر المستهلكون بالارتياح عند التمسك بهواتف آيفون القديمة نسبيًا في الوقت الحالي.

وكانت تقارير أخيرة قد أشارت إلى أن البائعين في الصين يعتمدون على تقديم تخفيضات في أسعار هواتف آيفون من أجل تشجيع المستهلكين على اقتناء هواتف آيفون 15 الجديدة.

ويعتقد المحللون في مجموعة JP Morgan المالية أن الانخفاض في مبيعات هواتف آيفون في الصين يتسارع، لكن قد يتغير ذلك مستقبلًا مع طرح آبل هواتف آيفون 16 بمزايا الذكاء الاصطناعي وارتفاع عائدات خدماتها هناك.