مايكروسوفت تجلب ميزة تحليل الملفات إلى Copilot

بدأت مايكروسوفت بطرح ميزة جديدة لمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في نظام التشغيل ويندوز، مما يسمح لروبوت الدردشة بقراءة الملفات الموجودة ضمن الحاسوب ومن ثم تقديم ملخص أو تحديد موقع بيانات محددة أو البحث في الإنترنت للحصول على معلومات إضافية.

وتتيح الشركة الآن إمكانية تحميل المستندات ولقطات الشاشة والصور إلى Copilot لنظام التشغيل ويندوز 11، مما يسمح لك أن تطالبه بفهم المستندات المخزنة عبر الحاسوب.

وأدمجت عملاقة البرمجيات Copilot في ويندوز و Microsoft 365، وقد تبدو الميزة الجديدة وكأنها مشكلة خصوصية خطيرة، وخاصة في حال كان بإمكان مساعد الذكاء الاصطناعي الوصول إلى جميع الملفات وإرسال تلك المعلومات إلى الشركة.

وتفيد المعلومات بأن Copilot لا يستطيع الوصول بطريقة عشوائية إلى الملفات، إذ يجب على المستخدم سحب الملف وإسقاطه يدويًا في مربع دردشة Copilot أو تحديد خيار إضافة ملف ومن ثم تقديم طلب للذكاء الاصطناعي لتلخيص الملف.

وتعد القدرة على الاستعلام عن مستند ما بمنزلة ميزة مفيدة، وهي أسرع بكثير من تشغيل المستند عبر حاسوبك.

ويعني الاستعلام عن مستند طرح أسئلة على مساعد الذكاء الاصطناعي بخصوص هذا الموضوع، ويجب أن يكون Copilot قادرًا على التعامل مع مستند معقد من أجل السماح للمستخدم بفهم كل شيء.

ويمكنك فعل ذلك باستخدام Copilot لمتصفح إيدج وعبر موقع Copilot، وقالت مايكروسوفت سابقًا إنها تعتزم إطلاق Copilot لمنصة OneDrive قريبًا، مما يتيح لمساعد الذكاء الاصطناعي تلقائيًا تحليل كل ملف مخزن ضمن سحابة مايكروسوفت.

ويتضمن Copilot الآن ضمن متصفح إيدج ثلاث أيقونات في الجهة السفلية لمربع الاستعلام، وهي الكاميرا لتحميل الصور، والمقص لقص لقطات الشاشة، والمشبك لتحميل الملفات، وما عليك سوى النقر على أيقونة المشبك وتحديد الملف المراد تحميله من أجل أن يحلل Copilot المستند في بضع ثوان.

ويستطيع Copilot قراءة مجموعة متنوعة من أنواع الملفات المختلفة، بدءًا من المستندات النصية وحتى ملفات PDF وجداول البيانات.

وتطرح مايكروسوفت الميزة الجديدة تدريجيًا، لذلك من المحتمل أن تبدأ بالظهور لمزيد من مستخدمي ويندوز 11 مع مرور الوقت.