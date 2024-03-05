مؤتمر “الكويت الدولي لتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين” ينطلق اليوم

انطلقت اليوم في الكويت فعاليات مؤتمر “الكويت الدولي لتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين” تحت رعاية أمينة رجب صالح، نائبة الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت.

ويقام الحدث الرائد على مدار يومين باستضافة شركة نفط الكويت، وبمشاركة أكثر من 150 خبيرًا محليًا وإقليميًا وعالميًا، إلى جانب القادة وصناع السياسات في هذا القطاع ونخبة من المتخصصين في مجال الابتكار التكنولوجي.

وبدأت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بالكلمة الافتتاحية التي قدمها كل من عبد الله المطيري، مدير مجموعة الإنتاج ومشاريع الغاز في شركة نفط الكويت، وبيتر جنسن مدير المشاريع في شركة شل للنفط، الرئيسان المشاركان في اللجنة التنفيذية لدورة هذا العام لمؤتمر “الكويت الدولي لتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين”.

وخلال كلمته الافتتاحية أعرب وليد الرفاعي، الرئيس التنفيذي في رابطة المتخصصين في مجال الطاقة عن فخره بانطلاق فعاليات هذا الحدث الرائد إقليميًا.

وقال وليد الرفاعي: “نتوجه بخالص الشكر لكل من شركة نفط الكويت الجهة المنظمة للمؤتمر، وشركة جلف كريو الراعي الرئيسي للمؤتمر، و Linde الراعي البلاتيني والرعاة المشاركون CLEARLY GOTTLIEB و GE Vernova و SPETCO للجهود الحثيثة والالتزام المتواصل لدعم مشاركة الخبرات والنقاش الفعال بخصوص تعزيز تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين”.

وأكد عبد الله المطيري مدير مجموعة الإنتاج ومشاريع الغاز في شركة نفط الكويت، أهمية انعقاد المؤتمر لتبادل الخبرات والنقاش الفعال لتحقيق الرؤية المستقبلية “صافي صفر انبعاثات كربونية”.

كما أشار بيتر جنسن، مدير المشاريع في شركة شل للنفط، إلى ان النقاشات الفعالة خلال اليوم الأول للمؤتمر تساهم في رسم خريطة الطريق لمستقبل الهيدروجين لتحقيق استدامة الطاقة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول ندوة قدمتها كل من أمينة رجب صالح، نائبة الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت، والدكتورة مارثا كراوفورد، الشريك التشغيلي في شركة Macquarie Asset Managemen، وبإدارة نادر سلطان، خبير الطاقة.

وركزت العروض التقديمية خلال الندوة على الإمكانات التحويلية للهيدروجين في تحقيق مستقبل الطاقة المستدامة وأهمية تعزيز التعاون وتكثيف الجهود لتحقيق هذه الأهداف.

كما شملت فعاليات اليوم الأول استعراض التطبيقات ونماذج الأعمال الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من النقاشات المثمرة بخصوص تعزيز التعاون الإقليمي وبناء بنية تحتية قابلة لتحقيق الجدوى التجارية والاقتصادية المرجوة من الهيدروجين، وأيضًا بخصوص أحدث التقنيات في تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين، والمخاطر والفرص الرئيسية، والبنية التحتية للهيدروجين، والنقل، والتصدير.

وسلطت النقاشات الضوء على الرؤية المستقبلية بخصوص التحديات والفرص والأطر الإستراتيجية والتكنولوجية والبنية التحتية اللازمة للاستفادة من الإمكانات الكاملة للهيدروجين، من أجل تعزيز دور الهيدروجين في تحقيق مستقبل طاقة نظيفة وآمنه وبأسعار معقولة.