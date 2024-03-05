لينوفو تعلن برنامجًا لبيع الحواسيب المجددة بأسعار مُخفضة

أعلنت شركة لينوفو برنامجًا جديدًا يسمى “المنتجات المجددة المعتمدة” بهدف توفير أجهزة إلكترونية للمستهلكين بأسعار منخفضة.

وسيركز البرنامج بشكل أساسي على بيع أجهزة الحاسوب المُجددة للوصول إلى شريحة جديدة من المستهلكين، بالإضافة إلى حل مشكلة النفايات الإلكترونية في الوقت نفسه.

وستسعى الشركة الصينية إلى إتاحة برنامجها الجديد على نطاق عالمي، لكنه سيتوفر في البداية في عدد محدود من الدول مثل الدنمارك وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهونج كونج.

وتطرح الشركة إصدارات جديدة محدثة من أجهزة الحاسوب الخاصة بها، مما يؤدي إلى إقدام شريحة من العملاء على التخلص من الأجهزة القديمة، كما تستغل بعض الجهات توفر بعض الأجهزة ذات الحالة الجيدة لإعادة بيعها بسعر مبالغ فيه، لذا قد تنجح لينوفو في أن تضع قدمًا لها في سوق الأجهزة المعادة التجديد.

ولم تكشف الشركة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج الجديد، لكن الشركة أكدت أن الأجهزة المُجددة التي ستباع من خلال متجرها الجديد ستخضع لعملية تطهير شامل للبيانات المخزنة فيها لضمان مسح كافة البيانات الموجودة في أقراص التخزين والذاكرة، كما ستُجرى لها عملية صيانة شاملة قبل إعادة طرحها للبيع.

وتُعد شركة لينوفو أكبر شركة مصنعة للحواسيب الشخصية في العالم، بحصة سوقية تصل إلى 25% من المبيعات العالمية، متفوقة على شركات أخرى مثل HP وديل وآبل وأسوس وآيسر.

ومن الجدير بالذكر أن شركة آبل لديها بالفعل برنامج للأجهزة المعادة التجديد التي أُعيدت إلى الشركة لمشكلة ما، ثم جرى إصلاحها واختبارها للتأكد من كونها تعمل على الوجه الأكمل، وأعادت آبل طرحها مجددًا بسعر أقل مع ضمان سارٍ لمدة عام.