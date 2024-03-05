كيف تستخدم تطبيق جوجل Photomath لحل المعادلات الرياضية بالذكاء الاصطناعي؟

Photomath هو أحدث تطبيق من جوجل، وهو من تطبيقات الإنتاجية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومصمم بنحو أساسي لحل المسائل والمعادلات الرياضية.

يساعد Photomath في حل المعادلات الرياضية السهلة والمعقدة عن طريق السماح للمستخدم بالتقاط صورة للمعادلة، ثم يقدم طريقة حلها خطوة بخطوة، ويمكنك استخدام هذا التطبيق بنحو مجاني مع وجود إصدار مأجور يسمى Photomath Plus، يتطلب استخدامه دفع مبلغ قدره 10 دولارات شهريًا أو 70 دولارًا سنويًا.

إليك المزيد من التفاصيل حول تطبيق جوجل Photomath وكيفية استخدامه لحل المعادلات الرياضية بالذكاء الاصطناعي:

أولًا: ما تطبيق Photomath؟

تأسس تطبيق Photomath في دولة كرواتيا وأُطلق عام 2014، وفي شهر مايو من عام 2022 أعلنت شركة جوجل استحواذها عليه، وقد خضعت عملية الاستحواذ للتدقيق من المفوضية الأوروبية التي منحت جوجل الموافقة قبل نحو عام.

يمنح Photomath المستخدمين القدرة على حل مجموعة متنوعة من المسائل والمعادلات الرياضية المتعلقة بعلم المثلثات والتفاضل والتكامل، ويوفر تفسيرات خطوة بخطوة، ويوضح جميع طرق الحل الممكنة.

ومع أن بعض خدمات جوجل مثل: مستندات جوجل (Google Docs)، وبحث جوجل، وغيرها توفر أدوات خاصة لحل مسائل الرياضيات، فإن تطبيق Photomath يوفر طرقًا أكثر فعالية لمعالجة المسائل والمعادلات الرياضية المعقدة، وهو مفيد للطلاب من مختلف الفئات العمرية، كما أنه مفيد لأولياء الأمور الذين يرغبون في التحقق من صحة حل الواجبات المنزلية لأطفالهم.

أكثر ما يميز هذا التطبيق أنه يقدم خطوات الحل بالتفصيل، فهو لا يمنحك الجواب النهائي فقط بل يوضح لك كيفية الوصول إليه، بالإضافة إلى أن كاميرا التطبيق يمكنها تعرف المسائل المطبوعة والمكتوبة بخط اليد وإظهار طرق متعددة لحلها، ويعمل هذا التطبيق دون الحاجة إلى استخدام البيانات الخلوية أو الاتصال بشبكات الواي فاي.

وكما ذكرنا سابقًا يمكنك الاشتراك في إصدار Photomath Plus المأجور بسعر قدره 10 دولارات شهريًا أو 70 دولارًا سنويًا، وبعد الاشتراك يمكنك الوصول إلى بعض المزايا المفيدة مثل: الدروس التفاعلية، والتفسيرات العميقة التي توضح جميع التفاصيل اللازمة لحل المعادلات الرياضية المعقدة.

ثانيًا: كيفية استخدام تطبيق جوجل Photomath لحل المعادلات الرياضية بالذكاء الاصطناعي:

قبل البدء باستخدام تطبيق Photomath يجب تثبيته في هاتفك، وهو مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور.

بعد تثبيت التطبيق في هاتفك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Photomath، ووجّه كاميرا التطبيق نحو أي مسألة حسابية مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد. التقط صورة للمسألة، وخلال بضع ثوانٍ سيُحلل التطبيق المسألة بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، ويقدم لك الحل النهائي مع توضيح جميع خطوات الحل. يمكنك أيضًا تحميل صورة مخزنة سابقًا في هاتفك تتضمن مسألة حسابية بالنقر فوق أيقونة الصورة في الجهة اليُسرى السفلية من الصفحة الرئيسية للتطبيق. يدعم هذا التطبيق مجموعة واسعة من اللغات، منها: الإنجليزية، والعربية، والصينية والفرنسية، وغيرها. ويمكنك اختيار لغتك بالنقر فوق الزر الثلاثي الخطوط في الجهة اليُسرى العلوية من صفحة التطبيق الرئيسية، ثم النقر فوق خيار (اللغة) Language. يتضمن هذا التطبيق أيضًا آلة حاسبة يمكنك استخدامها مباشرة داخل التطبيق لإدخال المعادلة الرياضية يدويًا، وستحصل على الحل فورًا.