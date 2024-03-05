“عِلم” تعرض منتجاتها الرقمية في مؤتمر ليب 2024

تعرض (عِلم) Elm؛ الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية، عددًا من منتجاتها المبتكرة، خلال فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر التقني العالمي (ليب 2024)، الذي يُعقد حاليًا في مدينة الرياض، وتنظِّمه كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وتأتي مشاركة (عِلم) في هذا الحدث العالمي الرائد في مجال التقنية، تحت شعار (حياة ذكية) لاستعراض حلولها الريادية في مجال الرقمنة، وتسليط الضوء على دور خدماتها ومنصاتها المبتكرة في دعم مسيرة التحول الرقمي، إذ تشمل تلك الحلول والمنتجات الرقمية، مجموعة المنتجات المتخصصة في قطاع المركبات، والصحة، والمالية والتأمين، والمدن الذكيّة والحلول العقارية، ومنها:

مركز (ناجز): وهو المركز العدلي النموذجي المتطور والموثوق الذي يعمل علي توفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها المستفيد من المحاكم وكتابات العدل وتحسين تجربة المستفيدين وخدمة قطاع الأعمال، حيث بلغت عمليات القضاء المنجزة أكثر من 525 ألف عملية.

المنصة الرقمية الوطنية (خبرة): وهي منصة مصممة للربط بين الخبراء وطالبي الخبرة من الأفراد والجهات القضائية والقطاع الخاص والحكومي، بمشاركة أكثر من 5 آلاف خبير مسجل.

خدمة (المُسانِد القضائي الذكي): وهي خدمة مصممة لمساعدة القضاة في اتخاذ القرارات عبر أتمتة استرجاع القضايا المشابهة والأُطُر القانونية والأحكام الشرعية ذات الصلة لتقليص مدة النطق بالأحكام، بالإضافة إلى المنصة المخصصة لتسوية المنازعات بين الأطراف خارج نطاق القضاء، مثل: التحكيم والصلح والوساطة.

وفي ذات السياق كشفت (عِلم) خلال المؤتمر عن حلولها الرقمية الشاملة المرتبطة برقمنة الثروة العقارية، وأرشفة الصكوك الورقية، ومسحها رقميًا وقولبة بياناتها، إذ بلغت أكثر من 200 مليون وثيقة مؤرشفة في معامل رقمنة الثروة العقارية.

وتعرض (عِلم) كذلك مشروع بيت الثقافة المصمم لتحويل المكتبات العامة إلى منصات ثقافية بمفهوم اجتماعي حديث لتجربة زائر مُثرية، بالإضافة إلى مشروع مراكز التُّراث المصممة لتقديم تجربة ثقافية غنية لزوار مراكز التراث، بهدف تعريفهم بالتراث العريق لمناطق المملكة ومدنها عبر جولات معلوماتية تفاعلية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المركز أكثر من 140 ألف زائر من أكثر من 100 جنسية مختلفة.

وتشمل المنتجات الرائدة التي تُبرزها الشركة في المؤتمر نظام المعلومات الصحية “واحد”، المصمم لتسريع الإجراءات، كأنظمة مراقبة الأمراض، وبيانات المختبرات، مع توحيد الملفات الصحية للمريض لمتابعة التاريخ المرضي، إلى جانب الخدمة الرقمية “إفادة”، التي تتيح التحقق من نتائج الفحص الطبي، بالربط بين المراكز الصحية والجهات المختصة بشكلٍ لحظي وآمن، مع تقديم معلومات فورية، حيث بلغت أكثر من 19 مليون تقرير، بالإضافة إلى المنتج الرقمي “نشرتك”، الذي يوفر أكثر من 260 دواءً مسجلاً، لتقدم حلاً متكاملاً لتحويل النشرات الورقية الداخلية للمستحضرات الصيدلانية، لتصبح نشرات إلكترونية QR code تطبع على العلب ويستغنى عن النشرات الورقية.

وتعرض “عِلم” كذلك خدمة “يقين” التي تهدف إلى مساعدة المنشآت على التحقق من بيانات أي شخص يرتبط بها بعلاقة رسمية، كالعملاء، والمراجعين، والموظفين، والمتقدمين، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات المنفّذة داخل المنصة أكثر من مليار عملية.

كما تعرض الشركة خدمة “نذير” التي تمكّن المنشآت من تحديث بيانات الأشخاص الذين تتعامل معهم، وقد تجاوز عدد العمليات المنفّذة داخل المنصة أكثر من 44 مليون عملية تحقق، بالإضافة إلى خدمة “نبأ” المصممة لإرسال الإشعارات من خلال الرسائل النصية القصيرة.

كما تعرض “عِلم” منتج البوابة الذكية الذي طُور بالاعتماد على تقنيات الذكاء الصناعي، لتوفير جميع الخدمات الأمنية الموثوقة التي تساهم في التحقق من حالة الأفراد والمركبات بآليات عمل سريعة ومباشرة، بأكثر من 39 مليون عملية.

وفيما يتعلق بالمالية والتأمين، تعرض الشركة خدمات رقمية متنوعة تساهم في تحليل المخاطر، ودعم صناعة الائتمان، والقدرة على تحليل السلوك المالي والاستهلاكي، وتقديم المعلومات للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى منصة رقمية تقوم بدور الوسيط الضامن لمواقع البيع الإلكترونية والأفراد، لتوثيق الاستلام والتسليم عبر عقد موثق وحساب مؤقت مع إمكانية الإلغاء وخدمات أخرى.

وتعرض شركة علم في مؤتمر ليب 2024 أيضًا منصة “وشج”، التي تقدم عددًا من الخدمات للمستفيدين من خدمات الشحن الجوي، ومنتج “توصيل” الذي يهدف إلى حوكمة ومراقبة أداء تطبيقات التوصيل، وبوابة “زاول” لتقديم خدمات أمن الموانئ وتصاريح الإبحار، بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود، حيث بلغ عدد الجهات المسجلة أكثر من 29 ألف جهة، بأكثر من 6 ملايين تصريح.

وفي قطاع المركبات، تعرض علم خدمة “إيجاز” التي تهدف إلي تمكين وكالات السيارات من دراسة وتحليل قطاع المركبات واتخاذ القرارات بشكل دقيق، وخدمة “ارتح” التي تُعد مرجعًا لكل ما يخص المركبة من إصلاح وصيانة وبيانات استهلاكية، وقد أُصدر أكثر من 500 ألف إذن إصلاح من المنصة.

بالإضافة إلى خدمة “تم” المصممة للمنشآت العاملة في مجال النقل وتجارة واستئجار السيارات أو المالكة لأساطيل المركبات، وخدمة “أجّر” التي تعمل على تنظيم عمليات تأجير المركبات بجميع أنواعها، وإصدار عقود تأجير موحدة لحماية أطراف العقد، وكذلك “موجز” التي عززت مستوى الموثوقية للمركبات المستعملة للحد من الاحتيال عبر إصدار تقارير شاملة منذ دخولها إلى الممـلكة وقد أُصدر أكثر من مليون تقرير من خلالها للمستفيدين.

وعلى صعيد المدن الذكيّة، تعرض علم في مؤتمر ليب 2024 منصة رقمية موحدة تتيح لشركائها إدارة عمليات الرقابة والتحكم وحركة النفايات، وتتبع المقاولين والجهات الخدمية إلكترونياً، من خلال واجهات برمجة التطبيقات API لبناء أنظمة رقمية تمكّن المدن من الربط بين الأشخاص والأماكن والأجهزة بالإنترنت وإرسال واستقبال البينات بسهولة.