عطل واسع النطاق يصيب فيسبوك وإنستاجرام وثردز

يواجه المستخدمون حاليًا صعوبة في الوصول إلى حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا، ومنها فيسبوك وإنستاجرام وثردز.

وبدأ العطل الواسع النطاق اليوم الثلاثاء نحو الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث أفاد المستخدمون بأن منصة فيسبوك تعمل على تسجيل خروج الحسابات على نحو مفاجئ، وتجعل المستخدمين غير قادرين على العودة إليها مجددًا.

وفي الوقت نفسه، يعاني مستخدمو منصة إنستاجرام عدم قدرتهم على الوصول إلى المحتوى الجديد وتحديث صفحة الخلاصات أو الوصول إلى القصص والتعليقات.

وأصاب العطل أيضًا منصة ثردز، إذ تظهر رسالة خطأ تقول: “عذرًا، حدث خطأ ما. حاول ثانية”. عند فتح التطبيق في الأجهزة المحمولة.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب المملوك أيضًا لشركة ميتا ما زال يعمل على نحو صحيح، ولم تُرصد شهادات تفيد بوجود عطل فيه حتى الآن.

ورصد موقع DownDetector، المتخصص في رصد انقطاع خدمات الإنترنت، ارتفاع تقارير تعطل منصات ميتا الثلاثة مساء اليوم.

وتشير التقارير إلى تعطل تلك المنصات في العديد من الدول حول العالم دون الإشارة إلى أسباب واضحة لذلك.

ولم تُصدر شركة ميتا أي تصريح رسمي بشأن العطل الواسع النطاق الذي أصاب خدماتها حتى الآن.